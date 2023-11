Requiere SEED 2 mil millones de pesos para cierre de año

Para cumplir con las prestaciones de fin de año, referente al pago de aguinaldos, quincenas de diciembre y bonos para los docentes y trabajadores de la educación en el estado de Durango, se requieren cerca de 2 mil millones de pesos, así lo precisó el secretario de Educación en la entidad, Guillermo Adame Calderón, y agregó “son mil 200 millones en aguinaldos y 800 millones extras todavía, en la parte de quincenas y bonos decembrinas”.

Aseguró que "el aguinaldo, y los salarios de los docentes y de los trabajadores de la educación están asegurados y serán pagados en tiempo y forma”, y reconoció que a pesar de que en este momento no se cuenta con el recurso, en la actual administración estatal no se ha dejado de pagar un solo derecho laboral, ni una sola prestación, por eso lo de fin de año, no será la excepción.

Explicó que los pagos decembrinos, no se dan en una sola edición, se van entregando, por ejemplo la quincena pasada se pagó un concepto llamado Rezonificación (RZ), y en la segunda quincena de noviembre se va a pagar el bono del bienestar, un incremento salarial que viene, no para todos porque no es generalizado, pero sí para personas que tienen un cierto tipo de salario y derecho a ese incremento.

“De manera posterior vienen las quincenas decembrinas, viene obviamente la primera parte de aguinaldos y la segunda parte de aguinaldos, más los bonos decembrinos, todo esto en su conjunto, ocupa gatos por alrededor de los 2 mil millones de pesos”.

Anteriormente, el secretario de Educación, había declarado que la SEED ha realizado todos los pagos correspondientes que se han requerido durante la administración estatal, por el respaldo del gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien ha hecho "aportaciones extraordinarias a la educación en Durango, como los 70 millones para la rezonificación para maestros estatales".













Finalmente indicó que son cantidades fuertes las que se requieren porque llegaron algunos incrementos, y el Gobierno del estado busca la manera de hacerles frente, como el apoyo de la federación, “estuvo con el presidente de la República el gobernador del estado y estamos realizando también con la secretaria de educación pública, las gestiones necesarias, esperamos el apoyo del gobierno federal”.