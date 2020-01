Resguardados los datos de ciudadanos: Cornejo Esparza

Los datos biométricos de los ciudadanos se encuentran encriptados a fin de resguardarlos, señaló María Elena Cornejo Esparza, delegada del INE en Durango, quien explicó que dichos datos identifican a cada persona y son las huellas dactilares, la retina y fotografía del rostro.

La vocal ejecutiva señaló que dicha información no es proporcionada a nadie y no se debe confundir con el padrón o lista nominal, ya que dichos documentos no llevan los datos biométricos.

añadió que a la fecha el ciudadano puede decidir si quiere que esté visible el domicilio o no en su credencial.

Cornejo Esparza indicó que los datos biométricos se hicieron bidimensionales a fin de estar actualizados y así identificar al ciudadano, pero también tiene la función de evitar la falsificación de las credenciales, “existen casos de credenciales autenticas con datos falsos, sobretodo en zonas fronterizas, en Durango no se tiene concomimiento de alguna de ellas”.

Resaltó que el riesgo de brindar dicha información es que en primera instancia se haga mal uso de los datos personales, sin embargo cada ciudadano debe autorizar que el Instituto Nacional Electoral pueda brindar la información, de lo contrarios se violaría la Ley de Datos Personales.

A la fecha en el estado se cuenta con una lista nominal de 1 millón 57 mil 286 ciudadanos, quienes cuentan con el resguardo de sus datos personales, finalizó la entrevistada.