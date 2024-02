Responde Ochoa a TEED sobre conformación de la Fracción del PT en Cabildo

El Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED), ya recibió la respuesta por parte del alcalde de la capital, Toño Ochoa Rodríguez, en relación a la exigencia del grupo de regidores del Partido del Trabajo (PT) para conformar dicha fracción en el Cabildo, sin embargo se tiene un estimado de 10 días para fijar una resolución.

De acuerdo con información del magistrado presidente del TEED, Francisco Javier González Pérez, se trata de un caso en el que podrían estar supeditados a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Sala Regional de Guadalajara, ante la que también se promovió un juicio derivado de las resoluciones emitidas en lo local.

Explicó que debido a que apenas este martes fueron notificados de la respuesta del alcalde, en estos momentos sería imprudente adelantar un sentido en el que se plantea pues es necesario analizarla en el Pleno del Tribunal y pronunciarse en consecuencia al respecto.

Al cuestionarlo sobre el tema, el alcalde del municipio de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, evadió dar un posicionamiento y solo declaró que el tema lo deja en manos del área jurídica, “yo no me dedico a chismes jurídicos, me dedico a dar resultados a los ciudadanos”, respondió finalmente.

Por su parte el titular del TEED, aseguró que los denunciantes aún tienen la posibilidad de acudir a la Sala Regional de Guadalajara, pues a través de un juicio ciudadano para protección de los derechos políticos del ciudadano, o de revisión constitucional en donde los actores políticos inconformes con sus decisiones pueden recurrir al TEPJF.

Sin embargo la respuesta recibida por parte del secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrara, fue una negativa pues según argumentó, en este caso no se aceptan o toman en cuenta los cambios de partido que se den en el proceso. Por lo que al interponer un recurso jurídico ante el TEED y le solicitaron al alcalde, única autoridad encargada de dar una respuesta, presentarla en tres días hábiles posterior a su notificación.