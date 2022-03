Sabemos que es Morena quien está detrás de los espectaculares: Verónica Pérez

Sabemos perfectamente que es Morena, quien está detrás de los espectaculares que pretenden burlar la ley y hacer propaganda a favor de una postura específica en la consulta de revocación de mandato, en el estado son más de 270, con una inversión de varios millones de pesos que además habría que indagar de donde salió ese recurso, manifestó en rueda de prensa la dirigente estatal del PAN, Verónica Pérez.

Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar los espectaculares, pinta de bardas y otros anuncios colocados en lugares indebidos, a Morena, pero con ello se confirma el desprecio de Morena por las leyes, incluso por aquellas leyes que ellos han impulsado.

“Morena no respeta la constitución. Morena no respeta las leyes. Y la propaganda sigue arriba. Lo vemos cada día: por más que se demuestran las violaciones en las que incurren en muy distintas áreas, ellos continúan haciéndolo con total impunidad. No importa en qué ámbito lo hagan: no les importan las leyes, se burlan de ellas”, declaró.

Local Morena burla al INE con espectaculares que promueven revocación de mandato: Yáñez Cuéllar

Indicó que con engaños como el de la organización “Que siga la democracia”, violaron la veda electoral rumbo a la consulta de revocación de mandato. Insistimos, “revocación” de mandato, no “ratificación”. La ley es clara aunque Morena intente pervertirla una y otra vez.