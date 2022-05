Sacaremos los corruptos de Lerdo; llegará la transformación: Marina y Tere

Lerdo, Dgo.- Al grito de fuera los corruptos; para ir por un cambio verdadero para Lerdo, ante más de 10 mil personas, cerraron campaña las candidatas Marina y Tere, quienes aseguraron que la gente está cansada de abusos y corrupción.

“A los del PRIAN, que les quede claro no somos iguales, nosotros somos del pueblo y vamos a transformar juntos; vamos a resolver el primer problema del agua en Lerdo, no nos merecemos un trato así. Soy una persona honesta y así vamos a gobernar, ya no queremos más de lo mismo. Salgamos el 5 de junio a hacer historia, no les voy a fallar”, remarcó la aspirante a la alcaldía por Lerdo, Tere González.

En este hecho histórico donde estuvieron presentes, madres de familia, jóvenes, niños, estudiantes, familias completas, diputados federales, invitados especiales, así como militantes y simpatizantes de Morena, PVEM, PT, RSP, PT y R5, la aspirante a la gubernatura, Marina Vitela, dijo que trabajarán de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció todo el apoyo y respaldo, “tanto amor que me han dado se los voy a regresar con trabajo y responsabilidad; no tengo derecho a fallar. La guerra sucia y el pleito es porque van a perder; a ello responderemos con trabajo, lealtad”, dijo.

Además, aseveró que el día esperado está por llegar y por vez primera, “logremos traer la transformación a Lerdo junto con Tere que no está sola, la voy a acompañar, haremos equipo para lograr el cambio verdadero”.

Rafael Palacio, ex senador y coordinador de campaña, remarcó que se acerca el día de estar libres de corrupción y saqueos; vamos a ganar el 5 de junio y a demostrar que la coalición pondrá su granito de arena para que AMLO siga siendo el mejor presidente de México. “Vamos a ganar Lerdo y la Comarca Lagunera, la gente quiere un gobierno honesto, verdadero, del pueblo para el pueblo y con el pueblo, así vamos a gobernar. Estamos a punto de hacer historia 5 de junio vamos a darle una nueva historia a Lerdo, me siento honrada de representar esta lucha”.

Otniel García, dirigente estatal de Morena, destacó que Marina es mujer lagunera, franca, honesta y de gran trabajo, en la que se representan todas las mujeres de esfuerzo, trabajo, que en la vida nada se les ha regalado y dan todo por su gente, para Gómez Palacio y Lerdo, es un orgullo que van a tener una gobernadora lagunera que los quiere, conoce y ha apoyado como nunca a La Laguna. Con estas dos grandes mujeres a Lerdo va a llegar la transformación, ya saben quién va a ser un gran equipo para Lerdo y para Durango”.

Local La economía de Durango eje central del proyecto de Marina Vitela

Entre las personalidades que se hicieron presentes estuvieron las diputadas Julieta Vences, Ofelia Rentería, Alejandra del Valle; Karla Valles, secretario general del Comité de Morena en Lerdo; Gerardo Pantoja, presidente del Partido Verde en Lerdo y candidato a síndico municipal, los diputados federales, Miguel Carrillo, Brenda Espinosa, Ana Elizabeth Ayala, Erika Vanessa del Castillo, Ivonne Cisneros Luján, Rosa María Hernández, Jaime Humberto Pérez, Rosalina Domínguez, Juanita Guerra, entre otros.