Semanalmente el área de Salud Mental del Instituto de Desarrollo Humano y de Valores (Indeval), atiende entre 15 y 20 personas que acuden a consulta, se espera que con el cambio en las nuevas instalaciones, se duplique el número de consultorios para atender a la demanda, pues la demanda de los ciudadanos es constante para ser atendidos de manera gratuita por un especialista.

De acuerdo con la directora Salud Mental, Ana Terán Torrecillas, cada vez se pierde más el miedo a recibir ayuda profesional, de ahí que ya se cuenta con el número de psicólogos necesarios para arrancar con el proyecto, mismos que ya comienzan a ser capacitados para la atención, pues desde que se realizó la fusión de dependencias, se comenzó a trabajar con los que se encontraban en áreas como educación, cultura y juventud.

Imagen ilustrativa / Salud Mental municipal duplicará número de consultas otorgadas gratuitamente/ Foto: archivo / Lulú Murillo | El Sol de Durango

Explicó que entre las condiciones más recurrentes por las que acuden a terapia son relacionadas con casos de bullying en menores de edad, depresión por temas de duelo en las mujeres, y en general los padecimientos derivados de la ansiedad son las más recurrentes, reflejados a través de insomnio, preocupación, angustia y malestares físicos.





Al referirse al tema del bullying escolar en niños y adolescentes, Teran Torrecillas, señaló que este es uno de los principales factores que llevan a cometer un suicidio en este sector de la población, “estos son factores de riesgo, no podemos delimitar y decir que justamente es eso, porque sería muy irresponsable de mi parte manejarlo así”.

Y es que para la especialista en temas de salud mental es incorrecto manejar en las notas informativas que por un regaño o un castigo, una persona decidió quitarse la vida, “es bien delicado que lo comuniquemos porque la ciudadanía estamos preocupados, los padres de familia ya no saben si poner límites y dejar ir a pijamadas a los hijos porque lo comunicamos de una manera equivocada”, dijo.

Imagen ilustrativa | Entre las condiciones más recurrentes por las que acuden a terapia son relacionadas con casos de bullying en menores de edad / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Aclaró que una persona que decide quitarse la vida no lo hace únicamente por un regaño o una prohibición, sino que a su alrededor existen una serie de factores que inciden en su determinación, como su propia personalidad, depresión no detectado, consumo de sustancias, etc.

De ahí que desde el Indeval se trabaja a través de tres líneas importantes como la prevención del suicidio, violencia y temas relacionados con la familia y el desarrollo humano; de ahí que los nuevos proyectos están enfocados en los menores y adolescentes.

La atención temprana de la depresión puede prevenir intentos de suicidio o su consumación.



Los nuevos consultorios se encontrarán en el edificio que anteriormente albergaba las oficinas de Teleperformance, sobre el bulevar Francisco Villa y contarán con un espacio adecuado para la atención, “tienen aislante para que las personas se sientan con toda la libertad y seguridad de que nada se va a escuchar”, dijo.

Se atiende a cualquier persona a partir de los siete años de edad, sin embargo son las mujeres mayores de 18 años las que más suelen acudir a este tipo de atención.