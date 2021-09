Se analiza confección de uniformes para escuelas de Durango

Se analizará la confección de los uniformes escolares, debido a que el 60% de las escuelas de nivel básico asisten a clases presenciales, señaló el gobernador del estado, José Aispuro Torres.

Ante el anuncio que diera el secretario de Educación estatal, Rubén Calderón, sobre que este ciclo escolar no se entregarían los uniformes debido a que el recurso destinado para su confección se redireccionó al mantenimiento y rehabilitación de escuelas, el mandatario estatal indicó que la creación de los uniformes no estaba contemplada para este ciclo, pues no se tenía la certeza de cómo se regresaría a clases.

Local A falta de uniformes gratuitos, escuelas no deben condicionar la entrada por este motivo "Los maestros, alumnos y padres de familia cada día van mostrando confianza de que los protocolos se están cumpliendo, por lo que se prevé que en los siguientes días se sumarán más planteles a las clases presenciales” señaló Aispuro Torres, quien dejó claro que de igual forma se continuará con las clases a distancia de acuerdo a la decisión del Consejo Técnico.

Resaltó que de ser posible la entrega de uniformes se habrá de licitar la confección, esto sin dar una fecha exacta para realizarlo.

Seguridad

Por otra parte al ser cuestionado sobre la situación de seguridad que vive el vecino estado de Zacatecas indicó que se fortalecer la coordinación con las autoridades de aquella entidad y subrayó que en los últimos hechos violentos registrados en Valparaíso algunos de los heridos son originarios de Durango, y los occiso no han sido identificados.

Agregó que algunas de las víctimas fueron trasladadas a Durango para recibir atención médica, debido a la cercanía que se tiene con el sitio mencionado.

Aseguró que aunque Durango trabaja en materia de seguridad por tanto se fortalecerá la coordinación con las diferentes instancias de otras entidades.

Caso Ana

En cuanto a la manifestación que se realizó el Congreso del estado para exigir que se busque a la joven Ana, desaparecida desde el 8 de septiembre, el mandatario estatal aseguró que la Fiscal del Estado tiene instrucciones para que se trabaje en la investigación.