Se confirma una edición más de la Carrera Panamericana

Aunque con la diferencia de que por esta ocasión Durango no será meta, se confirma la realización en el mes de octubre de una edición más de la Carrera Panamericana, que en este 2020 hará un recorrido por 12 municipios de la entidad y más de mil 200 kilómetros, en lo que constituirá una excelente oportunidad de potenciar nuestra entidad en el ámbito turístico a pesar de la contingencia sanitaria, donde de nuevo nuestro estado será “la joya de la corona” de esta justa automovilística internacional.

Durango no será meta, no se buscó el objetivo, porque lo más probable que incluso en octubre, no se puedan llevar a cabo actos masivos.

El Secretario de Turismo en la entidad, Eleazar Gamboa de la Parra, aseguró que Durango será de nuevo la joya de la corona, pues el recorrido abarcará dos días.

A la vez, puso en relieve que en estas jornadas, duranguenses de 12 municipios podrán disfrutar de las emociones que brinda la Panamericana de una manera segura.

Será en el mes de octubre cuando rujan las poderosas máquinas por carreteras y calles de algunas cabeceras municipales, en lo que se considera que, a pesar de las circunstancia epidemiológica, se trata de una gran oportunidad para potenciar la actividad turística en el estado de Durango.