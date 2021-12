Se cumplirá con pago de bono navideño a trabajadores de salud: Aispuro

Exhorta el Gobernador José Aispuro Torres a trabajadores de la salud que se han manifestado por la falta de pago de un bono navideño, a que tengan confianza pues el gobierno habrá de cumplir con sus compromisos.

Dijo que si no se les ha pagado, no es porque no haya voluntad del gobernador o de los funcionarios, sino porque literalmente no se tiene la disponibilidad del recurso, se está trabajando en ello.

Local Personal médico de la SNTSA bloquea calles de Durango para exigir pagos

“Mi llamado a los trabajadores es que tengan en cuenta que este gobierno siempre los ha respetado, y que el que tomen oficinas, a quien le están afectando es a los ciudadanos, el daño mayor se lo están haciendo a los ciudadanos” dijo.

Aispuro Torres señaló que se tiene buena relación y diálogo con el sindicado de salud, a quienes se les han cumplido todos los compromisos que tiene este gobierno.

“Es un bono adicional a los salarios, cuando había excedentes del petróleo se generaron compromisos y que bueno, a favor de los trabajadores que en su momento se pudieron cumplir, hoy no es que no se vayan a cumplir, les vamos a cumplir, pero posiblemente no necesariamente en el día que se había acostumbrado, porque ni siquiera está en una ley, es un acuerdo histórico” añadió el mandatario estatal.

Recordó que las prestaciones que tiene el gobierno con sus trabajadores en el caso del sector educativo se cumplieron desde la semana pasada, y se erogaron más de 300 millones de pesos solo para apoyo a trabajadores jubilados y pensionados del sector educativo, recursos que si se suman a los trabajadores en activo, hacen una suma de más de 800 millones de pesos.

“Hemos cumplido, no dudo que en algunos casos las circunstancias financieras que vive el país y por ende Durango, por la situación de carga que tiene en materia educativa, eso nos ha llevado a que haya a veces algunos atrasos de horas o de algún día” mencionó.