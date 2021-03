Se debe rechazar la polarización y división que Morena promueve: Enrique Benítez

Para grandes males, grandes remedios, indicó el presidente estatal del Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Enrique Benítez Ojeda, al referirse a la alianza que se formó con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que se debe rechazar la polarización y división que el partido Morena promueve cada día.

En rueda de prensa, Benítez Ojeda indicó que él acompañado de la secretaria general del partido, Catalina Mercado concluyeron la gira de trabajo por los 39 municipios de la entidad, previó a las campañas electorales a fin de escuchar y dialogar con los militantes del tricolor y explicar el porqué se llevó a cabo la alianza.

Agregó que se vive una realidad con el gobierno de Morena que tienen tintes populistas, demagógicos, que engaña y oculta información, además violenta la constitución.

El titular del PRI en Durango indicó que en los recorridos hubo retroalimentación, pues los militantes señalaron que existe abandono del campo, desabasto de medicamento, hace falta las estancias infantiles, los comedores comunitarios, aunado a ello la incertidumbre de porqué no ha llegado la vacuna contra la Covid-19 o en el caso que se ya se haya vencido el tiempo que debió transcurrir entre la primera y segunda dosis en los municipios donde inició la vacunación, “entonces esto de qué servirá, además no saben qué vacuna se aplicó, y si la segunda dosis no coincide con la primera eso no generará inmunidad, ya que los compuestos deben ser iguales” dijo.

Subrayó que Morena no es la esperanza que prometieron, pero si la desgracia, ya que no hay programas y fideicomisos como progan, procampo, el concurrente, proyectos para mujeres rurales, estancias infantiles, fondo minero, fondo metropolitano, para seguridad publica, medicamento para menores con cáncer, fondo para desastres naturales, para la ciencia, arte y cultura “no hay nada”.

Para finalizar enfatizó que desde su trinchera los priistas en conjunto con los otros dos partidos lucharán la batalla “hoy y mañana, rechacemos la polarización y la división que promueven cada día”.