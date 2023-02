Se malinterpretaron declaraciones de senadora sobre niños con cáncer, aclaran morenistas

Se malinterpretaron las declaraciones de la senadora Margarita Valdez en el Senado, en referencia a niños con cáncer, pues ella es una mujer que siempre ha trabajado en favor de la salud de la población, precisó Sandra Amaya Rosales, diputada en el Congreso del Estado de Durango.

Dijo que platicó con la senadora de manera personal y sabe cuál es el contexto real de la declaración, en relación al trabajo que se debe hacer en materia preventiva sobre el cáncer infantil, y también sobre empresas que pueden estar usando insecticidas que pueden afectar la salud.

No queremos atender niños con cáncer, mejor que no se enfermen: senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez. pic.twitter.com/E1EA9phbyC — Gabriela Díaz (@gabydiaz76) February 18, 2023

“La senadora se enfocó mucho en la prevención, es lo que ella trataba de decir, tiene una manera muy neta, muy abierta de hablar, muy clara y eso también se le reconoce, es una mujer que siempre está luchando y por eso es presidenta de la comisión de salud en en senado”, dijo.

La diputada local por Morena, afirmó que la senadora quiere lo mejor para los niños, y la población en general, sin embargo siempre habrá algunas personas que tratarán de desvirtuar y sacar declaraciones de contexto, “Margarita Valdez es una mujer que siempre está trabajando por el bienestar de Durango”.

1. El contexto es impulsar iniciativas encaminadas a la prevención de los cánceres, porque si bien sus causas son diversas, existen agentes cancerígenos que pueden dejar de emplearse o de consumirse. — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) February 19, 2023

En su participación en tribuna del Senado de la República la semana pasada, la senadora por Durango, señaló “nosotros no queremos que los niños se enfermen de cáncer, ni de ninguna otra cosa, no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad, nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos, eso no resuelve el problema, el problema es que no se nos enfermen de cáncer”.