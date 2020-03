Se mantiene número de contagiados por Covid-19 en Durango

Se mantiene el registro de cinco casos confirmados de COVID-19 en Durango, así mismo se tienen cinco casos sospechosos y se han descartado un total de siete casos en las últimas 24 horas, para contabilizar 27 casos descartados desde que se inició la toma de muestras, informó Sergio Gonzalez Romero, Secretario de Salud del Estado.

En rueda de prensa se conminó a la población a acatar las recomendaciones de prevención, haciendo hincapié en que gracias a estas medidas, se ha podido contener la propagación del virus en los últimos tres días, en los cuales no se han presentado nuevas casos en la entidad.

Ante el anuncio del Gobierno Federal, de que ya se entró a la fase dos de contingencia, es decir de transmisión comunitaria, se señala que las medidas preventivas se tomaron desde la la fase uno, como la suspensión de clases y actividades no esenciales, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y cerrar o restringir el acceso a lugares concurridos.

Gonzalez Romero exhortó a la comunidad a observar las medidas de precaución obligatorias, igualmente a que se reprogramen eventos que impliquen la concentración de personas, sean eventos públicos, sociales o privados, así como al cuidado de las personas de la tercera edad.

Se conminó también al uso responsable del 800-82-22-22-200, para así poder atender a las personas que presenten síntomas relacionados al virus, como fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, dolor torácico, dolor de articulaciones, congestión nasal y dificultad respiratoria.

El secretario de Salud resaltó que se cuenta con los insumos necesarios para la realización de pruebas y se están mandando material e insumos desde la Federación, estas pruebas no se van a realizar a todos quienes presenten síntomas, se realizará el protocolo de realizar la prueba al 10 por ciento de casos de síntomas leves y al 100 por ciento de casos graves, al tiempo que subrayó la importancia de mantener el aislamiento para evitar cifras que puedan ser alarmantes, si se mantiene la incidencia de no salir de casa, o salir solamente a lo estrictamente necesario, la curva de casos podrá no expandirse de manera acelerada.

En esta fase dos de la contingencia, se debe subrayar es más difícil dar seguimiento a contactos, pues se trata de una dispersión comunitaria, de ahí la importancia de evitar aglomeraciones.