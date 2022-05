Se suman ciudadanos y líderes de la 4T a Marina Vitela contra “guerra sucia”

Miles de asistentes al encuentro ciudadano en la colonia Mayagoitia en la ciudad de Durango, junto a Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la A.C. “Que siga la democracia”; Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados; y el dirigente estatal del partido, Otniel García Navarro, reiteraron su respaldo a Marina Vitela, candidata al gobierno estatal de “Juntos Hacemos Historia”, al grito de “no estás sola” ante la “guerra sucia” que se ha desatado en su contra.

“Hoy voy con más decisión y más firmeza, hoy es cuando todos tenemos que decidirnos y vamos juntos a defender este gran proyecto, donde todos caben; les pido un favor, promovamos el voto masivo para Morena en todos lados”, dijo Marina Vitela ante el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien le reiteró que no está sola, que todos los integrantes de esta coalición la respaldan y no sólo contra los ataques de los adversarios, sino cuando sea gobernadora, porque le ayudarán con toda la fuerza de la 4T a gobernar bien, a traer recursos y sacar a Durango del rezago en que lo han hundido con la corrupción.

Por su parte, la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 destacó que, además de atacarla a ella y a su familia, sus adversarios están esperando que los integrantes de esta coalición se peleen, para luego ir a buscarlos para tratar de comprarlos, “porque piensan que el dinero compra todo, pero están equivocados, la dignidad de nuestra gente no está en renta ni en venta”.

Con el respaldo de más de 70 diputados y representantes de su partido de todo el país que acudieron a Durango, Vitela Rodríguez aseguró que los de enfrente no van a lograr lo que quieren; “ellos quieren tener el poder para seguir robando, porque, aunque se dijeron ladrones entre ellos hace seis años y se insultaron unos a otros, hoy demuestran que sólo hay una diferencia, que uno es ladrón y el otro es ratero”.

“A todas las madres y mujeres de Durango, ustedes no van a caminar solas, donde me busquen, me van encontrar, porque soy una mujer que no se deja de nadie y hoy no va a ser la excepción, vamos a transformar Durango ,le pese a quien le pese, porque hoy representamos al máximo líder Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de cambio verdadero”, por eso, con el gobierno del cambio verdadero, el gobierno de la esperanza, la corrupción se va a ir y la pobreza la van a combatir, “porque mi motor son ustedes y no les voy a fallar”, concluyó.