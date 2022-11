Secretaría de Salud en alerta por meningitis atípica en Durango

DURANGO.- “No hay un antecedente, un precedente en esta situación”, así se refirió la secretaria de Salud en Durango, Irasema Kondo Padilla, a los casos de meningitis aséptica por hongo que se presentan en el estado desde el pasado mes de octubre y que ya han cobrado la vida de seis pacientes, todas ellas han presentado hemorragias poco comunes en un cuadro de meningitis.

Explicó que se enfrentan a algo desconocido, tal como sucedió con la Covid-19, pues no hay nada documentado, por lo que actualmente el tema ha sido planteado a todas las instancias correspondientes no solo de nivel local y nacional, sino incluso internacional, pues no existe literatura al respecto.

Hasta el momento los hallazgos que se han realizado advierten de la presencia de un hongo alojado en el organismo de las pacientes que fueron analizadas, y pese a que la meningitis aséptica se caracteriza por ser una inflamación de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal, esta no es contraída por procesos infecciosos, sino que está relacionada con fármacos, organismos u hongos.

A la fecha continúa en análisis las pruebas tomadas de pacientes e insumos médicos utilizados en los procesos quirúrgicos de estas personas, sin embargo las autoridades de salud advierten que se enfrentan a un cuadro atípico nunca antes visto en la medicina.

Kondo Padilla, informó que son 40 pacientes que se encuentran hospitalizadas y ya reciben el tratamiento para combatir el hongo causante de la enfermedad, sin embargo destaca que aquellas que desafortunadamente han fallecido es porque presentan hemorragias poco comunes, “sin embargo se está haciendo todo para abordarlas de manera temprana, antes de que tengan sintomatología grave para tratar de detener la evolución de esta enfermedad”.

Explicó que ya se ha expuesto el tema con neurólogos de otros países e incluso en cuanto fue detectado el tipo de hongo que ocasiona el problema se trató con una experta en hongos a nivel mundial con sede en Londres, quien coincidió en el tratamiento que hoy en día se aplica a las pacientes.

No obstante al tratarse de una condición grave, la evolución no ha sido buena, esto pese a que el tratamiento comenzó a aplicarse de manera inmediata, “lo que se tiene documentado es que es una infección muy agresiva en el sistema nervioso central, no responde fácilmente al tratamiento, pero se está haciendo todo lo posible para sacarlas adelante”, comentó en entrevista.

Y es que depende del grado de afectación en las pacientes, son las secuelas que pueden provocar en el organismo.

Fue este martes 15 de noviembre cuando se reportó la muerte de una paciente más, con lo que suman ya seis fallecimientos de los 49 casos confirmados, de estos 34 son atendidos en el Hospital General 450 que depende de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), donde tienen seis pacientes graves en terapia intensiva, mientras que las otras seis están hospitalizadas en el IMSS e ISSSTE.

Hasta el momento se han revisado 262 expedientes correspondientes a un solo hospital, de los cuales hasta ahora se han confirmado 36 casos positivos, 20 más están en calidad de sospechosos y en proceso de revisión por la SSD y 146 no presentan síntomas (aunque también se les da seguimiento). Asimismo 60 pacientes no han podido ser contactados por lo que se buscarán de manera personal en sus domicilios.

“Se está haciendo el esfuerzo por darles el tratamiento, nosotros nos estamos preocupando porque tengan la atención de médicos especialistas las 24 horas del día”, comentó la secretaria de Salud, por lo que ya se inició con el proceso de reclutamiento de especialistas tanto del área médica, como enfermería.

Sin embargo a la fecha son muchas las líneas de investigación que se tiene por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en relación al posible contagio, pues puede ser desde la contaminación de los medicamentos, de insumos, y todo lo que interviene al realizar un procedimiento de bloqueo, sin embargo no se tendrá una certeza hasta que se tengan los resultados de las pruebas que se mandaron a analizar, aunque se desconoce cuál es el tiempo que tardarán estas.

Por lo pronto son cuatro los hospitales en los que ya se han clausurado quirófanos, y uno cuyas instalaciones han sido aseguradas de manera total por personal de la Fiscalía General del Estado. En tanto la orden es suspender todo el medicamento que se encuentra como sospechoso y se instruyó a los hospitales que renovaran todos sus insumos para vitar cualquier riesgo; de igual forma se reforzaron los operativos de vigilancia por parte de la Coprised y Cofepris, por lo que no hay razón para clausurar todos los hospitales o quirófanos del sector privado.

Ante un caso de sospecha, acude al módulo especial en el Hospital General 450, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para derechohabientes.