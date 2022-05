Señala Gonzalo Yañez que impulsará construcción de la presa el Tunal dos

Van a contar con suficiente agua y de calidad en todas las colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad, afirmó Gonzalo Yañez, candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” a la presidencia municipal de Durango, al resaltar que se impulsara la construcción de la presa el Tunal dos, y una planta potabilizadora.

“En todas las colonias y fraccionamientos que hemos ido, que ya con bastantes; en todos nos han hecho el mismo planteamiento, que no tienen agua o no cuentan con la suficiente, o sale el agua sucia” señaló en uno más de los “Encuentros por la Transformación de Durango”.

El abanderado del Partido del Trabajo, MORENA, Partido Verde Ecologista de México, y Redes Sociales Progresistas, añadió que se han visto como en los últimos días los candidatos del Prian, tanto al gobierno del estado como al municipio, han dicho que si llegan a ser gobierno, van a abastecer de suficiente agua, “yo les pido reflexionar sobre eso, pasa que ahorita gobierna el PAN con un priista en el estado y gobierna el PAN en el municipio con un panista, pero ellos no han hecho nada, no tenemos agua limpia y saludable”.

Gonzalo quien es apoyado también por Ruta 5 y Fuerza Escarlata, precisó que no pueden decir esos mismos gobiernos que van a arreglar el problema del agua, cuando por ellos no hay agua en Durango, “son unos mentirosos, son unos sinvergüenzas, y no lo podemos permitir”.

“Los que si vamos a lograr que haya agua en Durango, somos Andrés Manuel López Obrador, Marina Vitela y su servidor, y lo vamos a hacer con la construcción de la Presa el Tunal dos, las líneas de conducción y la planta potabilizadora, esa es la solución verdadera para que todos tengamos agua suficiente y de buena calidad, cuando digo agua, es para todas las colonias y para todo Durango”.