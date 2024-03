“Si él puede, yo también puedo”; retumban voces de mujeres duranguenses

“Si él puede yo también puedo”, dijo Clara Elizabeth Fragoso Ugarte hace más de 18 años, cuando la necesidad, su fuerza y el destino la llevaron a buscar trabajo en el transporte para poder mantener a sus hijos. Esa valentía le permitió, además de lograr su objetivo, ser considerada muchos años después como una de las 100 mujeres más inspiradoras por la BBC.

“Yo manejo un tráiler, y llevó el control de un tráiler en mis manos, pero antes de eso llevo el control de mi vida en mis manos, porque nadie es responsable de resolverme la vida”, y es que tuvo que salir de un núcleo de violencia, pese a lo complicado y buscar cómo darles de comer a sus cuatro hijos.

Este miércoles 6 de marzo las mujeres pisaron fuerte en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), ante una convocatoria acertada de El Sol de Durango en busca de premiar y reconocer a las más destacadas en 11 distintos ámbitos.

El color rosa, el morado, los aplausos, el sentimiento, las historias y trayectorias más conmovedoras, influyentes e inspiradoras, se hicieron presentes en el recinto, en el marco de la primera edición del premio Mujeres Duranguenses del Año 2024, precisamente a poco del Día Internacional de la Mujer.

Y es que si bien son muchas las luchas y exigencias que aún se tienen para este sector, también es importante reconocer a todas aquellas que han hecho su propio camino, y triunfan desde diversos espacios.

“Calladitas no nos vemos más bonitas, me choca tanto eso. No. Nos vemos más bonitas fregándole, saliendo, luchando, nos vemos más poderosas siendo completamente libres, no dependientes, sino autónomas, ese es el poder. La autonomía te da el poder de decidir tu futuro, sobre todo la autonomía económica”, dijo por su parte la diputada local, Marisol Carrillo, quien resultó galardonada en la categoría política.

Por su parte la doctora Elva Dalia Rodríguez Acosta señaló la importancia del papel de la mujer como generadoras de empleo en Durango, pues su visión para emprender le permiten hoy abrir espacios laborales.

El reconocimiento recibido este miércoles “es algo que me impulsa a seguir trabajando, actualizándome, ayudando a los pacientes y a ser una fuente de empleos aquí en Durango”.

Con 43 años de trayectoria en los medios de comunicación, la ganadora de la categoría de medios de comunicación, Candelaria Hermelinda García Rocha, mencionó que ella y Mayela Gallegos (+) fueron las primeras mujeres en incursionar en el periodismo en Durango, y como pioneras, abrieron el camino para quienes hoy se desempeñan en al ámbito.

“Sacábamos la nota de ocho columnas y decía el director de un medio ‘¿por qué ese par de novatas sacan mejores notas?’”, desde ahí comenzó a sentirse la importancia de las mujeres en el periodismo, y orgullosamente Cande, como se le conoce en el gremio, es una de las impulsoras. Recuerda con cariño a su compañera Mayela Gallegos, quien dejó huella importante.

“Estoy muy feliz y contenta, porque se siente muy feliz que te reconozcan toda tu trayectoria, es como una motivación para seguir. Eres un ejemplo a seguir y esto te motiva a seguir motivando a mujeres”, declaró por su parte Daniela García, la galardonada en el deporte.

La activista Jennifer Josefina de la Torre Delfín, galardonada en la categoría de liderazgo social, puso la piel chinita de los presentes, al nombrar lista de aquellas mujeres que lamentablemente hoy no pueden alzar la voz, mientras tanto el público gritó “presente” en cada uno de los nombres de las víctimas por feminicidio.

“Ser poderosa es que las propias mujeres decidan, elijan, que ustedes truenen los dedos, y no se los truenen a ustedes, que cuando no me guste me salga, eso es ser poderosas”, finalizó la legisladora Marisol Carrillo.

La activista Jennifer Josefina de la Torre Delfín, galardonada en la categoría de liderazgo social, puso la piel chinita de los presentes / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Todas coincidieron en la importancia de rodearse de mujeres con grandes planes, metas, pero también logros, que sean impulsoras e inspiradoras.

