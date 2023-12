Sindicalizados de la Dirección de Pensiones toman ahora el panteón Los Sabinos

Debido a que se cuenta con un contrato colectivo de trabajo del sindicato de trabajadores de la Dirección de Pensiones del Estado, en el que se establece que dentro de los primeros 15 días de diciembre de cada año debe quedar depositado lo correspondiente al pago del aguinaldo y sin embargo en esta ocasión no se ha cumplido, decidieron tomar las instalaciones del panteón Valle de los Sabinos.

Se trata de un contrato que de acuerdo con su dirigente, Mario Soto, está firmado por ambas partes y es un acuerdo que debe cumplirse, por lo que tras el vencimiento del plazo el pasado viernes comenzaron a tomarse otras medidas para que el director Mario Garza Escobosa, esté consciente de que esto ya procede en términos jurídicos.

“Estamos aquí a la espera de que el director se acerque para que nos explique el motivo por el que no se ha depositado el aguinaldo, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta, no ha dado la cara, ni siquiera en las oficinas que las tomaron los compañeros jubilados y aquí estamos los trabajadores activos de la dependencia”, comentó.

Acusó de una actitud poco profesional de parte de Garza Escobosa, al no asumir la responsabilidad de acercarse para establecer un dialogo con ellos.





Mario Soto reiteró que esta decisión afecta a 85 trabajadores que son sindicalizados pues no forman parte del Sindicato al Servicio de los Tres Poderes del Estado, así como a los trabajadores de confianza que en total son 130 personas a quienes a la fecha siguen sin recibir lo correspondiente a una prestación de fin de año que les corresponde por ley.

El jueves pasado, los sindicalizados ya habían tomado las instalaciones de la Dirección Estatal de Pensiones de manera breve, debido a que reclamaron el pago de su quincena, hoy se encuentran inconformes por la tardía respuesta en el pago del aguinaldo y las medidas probablemente continúen hasta en tanto se resuelve su situación.