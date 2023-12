Solicita Coparmex mayor vigilancia sobre autopista Durango-Mazatlán

Luego de qué en días recientes, se suscitaron tres robos automovilistas sobre la autopista Durango -Mazatlán, Coparmex ha solicitado mayor vigilancia sobre dicha carretera, afirmó su presidenta Blanca Estela Castro.

Se espera que los robos a automovilistas que se dieron en la autopista Durango-Mazatlán en días pasados, hayan sido casos aislados como se ha manifestado por autoridades policiales, subrayó.

“Nosotros ya hemos hablado con la Guardia Nacional con un contacto que tenemos en Ciudad de México, nos prometieron intensificar con más elementos para poder custodiar la carretera, aparte de seguridad pública que independientemente de que hay tramos que ya no les tocan porque son de ámbito federal, nos han dicho que van a estar al pendiente” señaló.

Imagen ilustrativa | Se espera que los robos a automovilistas que se dieron en la autopista Durango-Mazatlán en días pasados, hayan sido casos aislados / Foto: archivo | Ángel Meraz | El Sol de Durango

Blanca Estela Castro, dijo que fueron tres casos de robo en días recientes, y se espera que con esta mayor seguridad que se ha planteado, sean los últimos, por lo pronto ya se puede observar a más elementos de seguridad en la zona.

La presidenta de Coparmex en Durango, señaló que la caseta “pirata”, todavía sigue funcionando, y en reciente reunión con Caminos y Puentes Federales (Capufe), se expresó que esta caseta no la pueden cerrar por el momento porque es el único contacto que tiene la carretera con algunas comunidades, y ante ello se va a insistir en el cierre de esa caseta que puede ser detonante para inseguridad.

Imagen ilustrativa | La presidenta de Coparmex en Durango, señaló que la caseta “pirata”, todavía sigue funcionando / Foto: archivo | Ángel Meraz | El Sol de Durango

“Lo que le pediría a todos quienes transitan por esta carretera a Mazatlán, es que no caigamos en la tentación de pagar menos y utilizar esta caseta, porque al pagar menos lleva a que la misma infraestructura se deteriore al no contar con recursos suficientes para darle el mantenimiento que se requiere, lo que implica que no tengamos una carretera segura” concluyó.