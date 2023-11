Reportan 3 robos de vehículos en la “Super” Durango-Mazatlán

Durante el pasado fin de semana fueron robados al menos tres vehículos en la supercarretera Durango-Mazatlán, todos de reciente modelo, hechos que fueron confirmados por la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Durango, Blanca Estela Castro Torres.

Sin embargo las autoridades de seguridad aseguraron que no habían recibido ninguna denuncia al respecto, sin embargo información obtenida por El Sol de Durango asegura que los hechos ocurrieron entre la tarde-noche del domingo y mañana del lunes.

Imagen Ilustrativa | Las autoridades de seguridad aseguraron que no han recibido ninguna denuncia al respecto / Foto: archivo | Ángel Meraz | El Sol de Durango

En entrevista, la líder empresarial, aseguró que “tres vehículos fueron robados en la carretera Durango-Mazatlán”, sentenció y además agregó que aunado a los hurtos registrados se suma el cierre de las carreteras por parte de los estudiantes de la escuela normal rural J. Guadalupe Aguilera.

En ese sentido aseguró que han estado en coordinación con los elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

El Gobierno estatal señaló que se vive un panorama difícil en el tema económico / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Ellos a veces dicen, si no hay denuncia, no hay delito, pero sí hay delito y a lo mejor no hemos tenido nosotros como comerciantes, empresarios, el tiempo necesario para hacer la denuncia”, refirió Blanca Estela Castro.

Agregó que la falta de acudir ante las autoridades correspondientes para interponer la denuncia formal es por la burocracia que existe, así como por la falta de resultados una vez que se presentan las querellas.

Finalmente, la información que ha circulado sobre el robo de los coches en la “Super” es que provenían del estado de Nuevo León, tenía como destino el estado de Sonora y se trataban de tres camionetas Ford, último modelo.

Aunque se supone que los elementos de la Guardia Nacional (GN) que laboraban en la caseta Coscomate, tomaron conocimiento de dicho robo, no atendieron la búsqueda de información por parte de este medio de comunicación.