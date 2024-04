Solo 20 pesos a la quincena reciben de trabajadores de la SSD por pago a financieras

Los casos son variados y las cifras cambian de acuerdo a las circunstancias, pero hay trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud de Durango (SSD) que reciben su nómina hasta por 20 pesos nada más, ante el descuento que se les hace para las financieras con las cuales en su momento obtuvieron un préstamo.

Esto les representa una problemática en la cual interviene la propia instancia estatal, quien se encarga -previa autorización- de hacer los descuentos a los empleados, con la intención de redirigirlo a estas compañías, sin embargo, los más de dos mil trabajadores afectados aseguran que el dinero no llega a su destino y esto les causa múltiples problemas.

Durante una manifestación este martes, que incluyó el cierre de varias calles cercanas a la Secretaría de Salud, María de Lourdes Hernández Contreras, una de las personas afectadas, contó que su descuento en nómina es de casi 13 mil pesos cada quincena, lo que implica que le quede prácticamente nada.

“Me descuentan 12 mil 300 quincenal. Hay financieras que incluso ya no existen, y me están descontando, de hecho en Famsa nunca pedí préstamos y aun así me están descontando”, expuso.

La petición principal es que se les quiten los descuentos vía nómina correspondientes al pago a financieras, esto derivado que muchas de éstas ya no existen / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

En su reclamo explicó que ya tiene más de cinco años con esos préstamos, y finalmente no se refleja la conclusión de los mismos. En los préstamos que sí reconoce, dijo, ya debió pagar en el 2022 y 2023, de tal manera que ya ha dado mucho más dinero de lo que correspondía.

Por su parte, María del Rayo Ávila Rueda detalló que todo deriva de préstamos que solicitaron a las financieras, pero, el problema llega cuando se generó un convenio con las financieras.

“Dicen que hay financieras con quien se firmó un convenio por tiempo indefinido, ósea no sabes cuándo vas a terminar de pagar. Compañeros que tienen más de cinco años pagando, y van a terminar hasta el año 2032. Ya hemos pagado como 10 veces”.

Hay casos en que las financieras ya desaparecieron, pero les siguen dejando con cero, 22, 50 o 500 pesos la nómina, “son cantidades muy bajas”.