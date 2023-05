Reconoce CTM dificultades de empresas en cumplimiento de reformas laborales

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ricardo Pacheco Rodríguez, reconoció las dificultades que tiene el sector patronal para cumplir con las reformas que se realizaron recientemente en relación al incremento del periodo vacacional y la disminución de la jornada laboral.

Aseguró que “no es una mala medida en sí, lo que sucede es que vivimos en un momento de coyuntura económica de no crecimiento que es lo que hace que la medida en determinado momento sea inviable”.





Y es que asegura que el argumento de los empresarios gira en torno a que estas modificaciones van a afectarlos en un 15% a la alza, sin embargo Pacho Rodríguez advierte que por el contrario, dicho escenario puede surgir como un detonante de la economía.

“Si no vemos solamente como una baja de días o de horas, pues no lo vemos en su plenitud. El otro asunto es que genera economía porque al trabajar menos un número de empleados tiene que sustituirse y pagar a más trabajadores”, no obstante reiteró que la medida se centra en la generación de productividad, riqueza y crecimiento en el país.

Explicó que esta medida no es nueva, se trata de un derecho que se ha propuesto por mucho tiempo a los legisladores, sin embargo reiteró que la situación económica actual en la que se encuentra el país es complicada para el sector productivo.

No obstante, el líder de la CTM en el estado, aseguró que esto ayudará a la productividad de México ya que en un momento de crecimiento económico, el contar con dichas medidas generan más empleo y mejoran el nivel de producción.

En el tema del pago de utilidades, mismas que deberán de entregarse a más tardar el próximo 30 de mayo, Ricardo Pacheco, aseguró que existe la confianza de que este año se dará dicha prestación para los trabajadores sindicalizados, ya que las empresas se encuentran en una recuperación económica tras la pandemia y aunque todavía no es suficiente, Durango tiene un crecimiento económico del 5.5 por ciento.

“Sí habrá utilidades, tal vez no las que esperamos, pero sí habrá en muchas empresas de Durango, en las que están afiliadas a la CTM, en la mayoría, sino es que todas habrá”, comentó el dirigente sindical, quien aseguró que en caso de no haber, en los Contratos Colectivos de Trabajo existe una cláusula en la que se advierte que debe darse una cantidad correspondiente a un bono que supla a lo acordado como utilidad y esto podría reclamarse de manera legal.