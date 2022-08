Tengo fe de que vamos a entregar buenos números a Durango: Esteban Villegas

Si dentro de la actual administración alguien cometió una falta, se tendrá que dar a conocer, porque de lo contrario te conviertes en cómplice, advirtió así el gobernador electo Esteban Villegas Villarreal, quien al referir el asunto de la crisis financiera del gobierno del estado, estableció categórico que en su momento “le estaremos explicando a la gente cómo están las cosas y nada más para que lo sepan, que vean cómo está y el tema no lo volveremos a tocar, porque tampoco se trata de ponernos a llorar todo el tiempo por si nos dejaron o no nos dejaron”.

Villegas Villarreal fue entrevistado la mañana de este viernes, previo a la realización del Congreso nacional de la CNC. Ahí, reconoció que en efecto, será un proceso muy complejo; “pero para eso nos eligieron y seguramente cuando estemos al interior del gobierno nos daremos cuenta de la realidad”.

Fue claro al exponer que no puede dar cifras, porque de aquí al 14 de septiembre pueden pasar muchas cosas; “lo que sé es que el gobernador Aispuro está haciendo un esfuerzo en gestión de algunos recursos para tratar de sanear varias cosas”.

Esperemos –dijo- hasta el día 14 de septiembre en la noche para ver cómo termina todo esto; “pero al final le estaremos explicando a la gente cómo están las cosas nada más para que lo sepan, que vean cómo está y el tema no lo volveremos a tocar, porque tampoco se trata de ponernos a llorar todo el tiempo por si nos dejaron o no nos dejaron”.

El asunto –afirmó- es agarra el toro por los cuernos y a darle para adelante, porque aquí vivimos todos; “y si alguien cometió alguna falta, se tendrá que dar a conocer, porque si no te conviertes en cómplice o te quedas con los cargos”.

Yo no me adelantaría, y espero al 14 o 15 de septiembre, cuando entremos de manera directa poder hacer un análisis; “y lo digo una vez más, no para echar culpas sino para saber cómo estamos, hacia dónde queremos llegar, cuál es la complicación”.

El mandatario estatal electo, reflexiono que sobre todo que entramos en una época del año difícil y el primer problema es el mes de diciembre “y cómo le vamos a hacer para cerrar el año, pagar los aguinaldos y todas las prestaciones de los trabajadores”.

Finalmente Esteban Villegas Villarreal cerró: “Tengo fe de que vamos a entregar buenos números a Durango”.