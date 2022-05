Toño Ochoa presenta programa para mujeres denominado “Con Ellas”

“Gobernaré con ellas y para ellas”, declaró el candidato a la presidencia municipal Toño Ochoa, en el evento para presentar su programa integral para las mujeres, “Con Ellas”, del que dijo será el más importante para la presidencia municipal de Durango, “porque ellas son el pilar de la sociedad pero no siempre han recibido ese reconocimiento”.

El candidato develó que los tenis rosas que aparecieron en la Plaza Fundadores por la mañana, son de las mujeres, símbolo del compromiso y lealtad que tendrá en su Gobierno, y quien se los ponga aceptará caminar hasta el último tramo de la carrera.

Afirmó “agradezco y valoro a todas estas mujeres quienes me ayudarán a desarrollar este ambicioso trabajo, pongámonos los tenis caminando al Durango que queremos, que recuerden el compromiso y orgullo que tenemos por la entidad”.

“Los tenis rosas, son de ustedes mi apoyo ya lo tienen, y lo tendrán siempre como presidente municipal”.

Como parte de su discurso destacó “cuando pienso en fortaleza, determinación y entrega total, vienen a mí los rostros de mi madre, mis hermanas, mis sobrinas, con ellas, he aprendido y desarrollado mucho de lo que soy, mujeres fuertes, mujeres duranguenses”.

Aseguró “no descansaré hasta que las mujeres de la capital tengan las mejores condiciones de desarrollo y crecimiento”, y expreso “con ustedes todo, y sin ustedes, nada”, porque son el motor de todas las familias de Durango.

Toño Ochoa presenta programa para mujeres. / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

El candidato por la coalición Va por Durango, detalló ante cientos de mujeres duranguenses, los ejes en los que se va a presentar este programa, además se comprometió a apoyarlas en el tema de seguridad, que es parte fundamental del programa, “nunca estarán solas, en todo momento tendrán mi apoyo”.

El objetivo es brindar a las mujeres las herramientas necesarias, para su bienestar emocional, salud, educación, nutrición, finanzas personales, e integridad personal, impulsando además la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia.

Este trabajo se planea llevar a cabo en 3 etapas: protección y desarrollo personal; capacitación y nuevas habilidades, y apoyo al emprendimiento.

En el desarrollo personal, es darles todo lo necesario para su bienestar emocional y atender temas de salud, educación, nutrición, finanzas personales, y cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, porque lo más importante para poder avanzar es que ustedes estén bien.

La capacitación, es para que ganen y mejoren sus habilidades, para que se defiendan y puedan desempeñar cualquier labor que necesiten para la vida. “nuevas capacidades que les permitan ser más independientes y estar mejor preparadas”.

Hizo énfasis en que adquirir las habilidades es para que ahorren dinero para cualquier situación que se presente, como un problema de mantenimiento en el hogar. Mientras que la tercera etapa se refiere a que puedan emprender, y conviertan sus nuevas habilidades en un negocio y forma de vida.

Llamó al escenario para que lo acompañaran a Irma Castro, Maricarmen Orrante, Rosy Asencio, Valeria Gutirrez, Gina Campuzano, Maru Pérez Herrera, de quien dijo son “6 increíbles mujeres que aportarán todo su talento y conocimientos”.

Para finalizar el encuentro, recordó “gobernar implica tomar decisiones con firmeza, transparencia y valor, implica comprometerse sabiendo que vamos a ser Gobierno, porque es muy fácil para aquellos que saben que no van a ganar y que prometen por prometer”.

Puntualizó “en este proyecto estamos siendo responsables y estamos presentando las bases de lo que será un gobierno por y para las duranguenses, un proyecto de unidad, y cuando hablo de unidad no solo me refiero a los partidos o sectores que cada día se están sumando a nosotros, también y sobre todo, me refiero a las mujeres, pongámonos los tenis, caminemos juntos hacia el Durango que queremos”.