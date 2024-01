Trabajadores de Universidades Tecnológicas reclaman falta de estabilidad laboral

El Subsistema de Educación Superior Tecnológica es uno de los más golpeados a nivel nacional y que desde su creación los trabajadores no cuentan con una estabilidad laboral, ello significa que no tienen prestaciones de ley como seguridad social, vivienda, etc., y con ello existen limitantes para el acceso a una pensión, así lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Nacional de Educación Superior, Gerardo Bolaños Jiménez.

Explicó que compañeros que cuentan con más de 15 años en el servicio, no pueden acceder a una pensión, aun cuando el Gobierno federal dispersa los recursos necesarios para que estos trabajadores cuenten con lo que les corresponde por ley, de ahí que se encuentran en reuniones con las autoridades estatales del sistema educativo para ver ¿qué está pasando?, ¿en qué se están gastado el dinero?, señaló.

Imagen ilustrativa / El sistema federalizó tienen salarios de hasta 30 mil pesos, mientras que en el Subsistema de Educación Superior Tecnológica es de entre 19 y 17 mil pesos para profesores de tiempo completo / Foto: Archivo | El Sol de Bajío

Explicó que se trata de un problema que se presenta a nivel nacional muy delicado, pues con ello existe un indicio de corrupción al momento de la dispersión de los recursos.

Bolaños Jiménez, aseguró que la discriminación hacia los trabajadores de este subsistema educativo, no solo es la falta de prestaciones salariales, sino que también existe una diferencia importante en el pago de salarios con relación a aquellos que laboran en el Sistema Tecnológico Federal.

“Si nosotros pertenecemos al Subsistema de Educación Superior Tecnológica del país, realizamos las mismas funciones de las mismas categorías que los tecnológicos federales y aún cuando la Constitución en su artículo 123 señala que a trabajo igual debe corresponder salario igual, a las y los trabajadores se les paga hasta un 150 por ciento menos”, dijo.





Explicó que mientras cualquier trabajador administrativo de este Subsistema tiene un salario tope de seis mil 800 pesos mensuales, es decir, incluso por debajo del salario mínimo, una secretaria de un Tecnológico federal llega a percibir hasta 20 mil 500 pesos mensuales.

Lo mismo sucede en la docencia, donde en el sistema federalizó tienen salarios de hasta 30 mil pesos, mientras que en el Subsistema de Educación Superior Tecnológica es de entre 19 y 17 mil pesos para profesores de tiempo completo.

“Esto es anticonstitucional, de ahí la creación del Sindicato Nacional de Educación Superior en el país, el cual ya se encuentra en la atención de estos problemas y hoy específicamente venimos a trabajar a Durango”, comentó el líder nacional al hacer referencia que aquí se agrupan las universidades Tecnológicas de Durango (UTD), Universidades Politécnicas (Unipoli), entre otros.