UJED: el 90% de egresados de enfermería trabajan en Durango

El 90% de los egresados de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), constituyen la planta laboral de las instituciones de salud en el estado, el programa cuenta con mayor demanda y está respaldado por Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), informó la directora Eloína Ruíz Sánchez, en el marco de inicio de evaluación para obtener acreditación internacional.

Expresó “nuestro programa de Enfermería tiene un reconocimiento gracias al desempeño de nuestros estudiantes y egresados. Esta atención se desarrolla por medio de las prácticas en comunidad e instituciones, ya tenemos un año participando con gran compromiso y calidad social en el programa de vacunación contra la Covid-19”.

Explicó que del 21 al 25 de febrero el organismo evaluador GRANA (Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America), analizará diversos puntos a través de reuniones virtuales con personal de la Facultad.

Julio Gerardo Lozoya Vélez, secretario general, señaló que con esta licenciatura se tendrían seis programas de ese nivel acreditados, por lo que se busca que más escuelas y facultades busquen la acreditación internacional y así lograr la excelencia en la propuesta educativa.

Donato Vallín, director general del organismo evaluador, agradeció a la Facultad y a la UJED, por haber iniciado este proceso, que es un sistema para la acreditación internacional y la implementación de metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de la educación superior.