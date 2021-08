Un millón 600 mil habitantes serán beneficiados con Agua Saludable para la Laguna

LERDO, Dgo. (OEM).- Con el proyecto Agua Saludable para la Laguna nos permitirá por fin, contar con la infraestructura necesaria para aprovechar los escurrimientos del Río Nazas, en beneficio de un millón 600 mil personas de nueve municipios de la Comarca lagunera.

“Cuente con todo mi empeño para sacarlo adelante en favor de la Laguna, así lo expuso el gobernador de Durango, José Aispuro Torres.

Tras dar la bienvenida al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la reunión en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) de la Conagua, ubicado en el Periférico Lerdo, kilómetro 17 S/N, Colonia Francisco Villa Sur en Lerdo, sobre el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”.

“Este añejo anhelo de los laguneros por contar con agua de calidad y cantidad suficientes, sólo es posible cuando existe la voluntad política como la mostrada por el Presidente de México, donde los gobiernos de Coahuila y Durango estamos listos para hacer la parte que nos corresponda”, dijo en su mensaje Aispuro Torres, al participar en el arranque del programa.

Durante la gira de trabajo que encabezó López Obrador por aquella región, a la que asistieron los gobernadores de Coahuila y Durango, además del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, quienes escucharon el proyecto que se tiene previsto y en el que se tiene previsto contar con la infraestructura necesaria para aprovechar el agua de lluvia y con esta proveer del líquido a los habitantes de esta zona.

Al evento también estuvieron invitados el presidente del Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro; los nueve presidentes municipales de la Región Lagunera, cuatro de Durango y cinco de Coahuila; así como los presidentes de cada uno de los 17 módulos del Distrito 017 y ambientalistas, estos últimos con cierta desconfianza en el al proyecto pues consideran que esto perjudicará al medio ambiente y a quienes aprovechan el agua de las presas para el campo.

"No debemos perder esta oportunidad histórica de resolver el problema que más preocupa a nuestra gente. Si ahora no lo hacemos, pasarán, no sé cuántos años más para atenderlo, con el consenso de todos los actores sociales y con una visión sustentable para que además de garantizar el abasto de agua para la población, se conserven también los derechos de usuarios del agua de la presa", indicó el mandatario duranguense.

Y remató, “que la sociedad sepa que donde haya inquietudes fundadas, siempre estaremos abiertos al diálogo para construir acuerdos”, y aseveró que los gobiernos estatales y municipales de la zona apoyarán para mejorar la infraestructura hidráulica, pero además convocó a toda la población para que hagan un uso racional del agua: éste es el recurso natural más valioso, recalcó.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le patentizó que cuenta con todo su empeño para sacar adelante el proyecto "Agua Saludable para la Laguna", e indicó a la sociedad que ante cualquier duda o inquietudes fundadas, siempre estará abierto al diálogo para construir acuerdos.

Y es que señaló que hoy la Laguna enfrenta una crisis hídrica que se ha ido agudizando en los últimos 70 años y que cada día reduce la vida de este acuífero, por lo que la región ha estado expuesta de manera creciente al arsénico en el agua que se consume en esta zona metropolitana, incluso estudios científicos asocian la alta concentración de arsénico con serios problemas de salud, entre ellos el cáncer, incluso, ahora se investigan los daños que puede causar en el sistema nervioso de las personas.

Aispuro Torres, aseguró que conoce cada una de las acciones que se plantean en el estudio técnico compartido por el director de la Conagua, a quien agradeció todo su apoyo y disposición para seguir avanzando en la realización de este proyecto.

Insistió en la necesidad de trabajar unidos, gobiernos y sociedad, a fin de tener Agua Saludable para la Laguna, “esta obra marcará un antes y un después en la región, sobre todo para la salud y la vida de sus habitantes. Sigamos adelante con el sueño que el presidente Madero tuvo: un aprovechamiento integral del agua del Nazas para la Comarca Lagunera”, concluyó.