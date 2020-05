Urge transparentar a los beneficiarios de créditos

Tras darse a conocer los nombres de algunos de los beneficiarios del programa de apoyo a empresarios duranguenses con recursos del Fondo Durango, entre los que se cuentan dirigentes de cámaras empresariales, algunos de sus familiares o allegados e incluso la titular de la Dirección Municipal de Fomento Económico de Durango capital, Luis Enrique Benítez Ojeda señaló que el PRI ya había hecho pública la demanda de transparentar estas asignaciones sin obtener respuesta, “ahora nos damos cuenta por qué”.

Consideró imperativo que tanto los líderes empresariales o familiares beneficiados, así como la funcionaria municipal deben regresar el recurso, ya que es evidente que lo obtuvieron beneficiándose por su posición o relaciones. Asimismo exigió nuevamente se haga pública la lista completa de quienes obtuvieron este beneficio.

“No es posible que un sinnúmero de micro, pequeños y medianos comerciantes que día a día hacen un gran esfuerzo por no cerrar ante la difícil situación que se vive, no tengan acceso a ningún apoyo, y que los empresarios agrupados se aprovechen de su posición para acaparar el recurso con el que los gobiernos deberían apoyar a los que más lo requieren”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Benítez Ojeda recordó que hace días solicitó públicamente a través de los medios de comunicación se transparentaran estos apoyos -en este caso el que se otorga a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado, proveniente del Fondo Durango-, a lo cual las autoridades no dieron respuesta. “Ahora demandamos se haga una investigación a fondo del mecanismo de asignación de este recurso”, aseguró.

"No es posible que un sinnúmero de micro, pequeños y medianos comerciantes que día a día hacen un gran esfuerzo por no cerrar ante la difícil situación que se vive, no tengan acceso a ningún apoyo, y que los empresarios agrupados se aprovechen de su posición para acaparar el recurso".