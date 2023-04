Se llegan a utilizar niños de entre cinco y siete años de edad para cometer robos hormiga en comercios, informó a Beatriz Zamora, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope),al destacar que en temporada vacacional siempre hay aumento de esta modalidad de robo en la ciudad de Durango.

“Tenemos identificadas a varias madres de familia, y buscaremos coordinación con seguridad pública para estar atacando esto, porque hay madres de familia con mochilas que están usando hasta sus hijos para distracción o sustraer las cosas”, dijo.

Imagen ilustrativa | Usan a niños para cometer robos hormiga en comercios de Durango / Foto: Cuartoscuro

Dijo que se tendrá que trabajar mucho en el tema, para evitar que se detone como ya pasó en otras ocasiones en el pasado, cuando había niños sustrayendo cosas de las tiendas.

La Presidenta de Canacope, dijo que se ha pedido a los comerciantes que tengan mayor cuidado, que estén vigilando de manera continua sus cámaras, igualmente se está alertando más a los empleados de los negocios, como también a las autoridades.

“Tenemos coordinación entre nosotros, para cuando se presenta una situación de este tipo inmediatamente se suba el grupo, se suban las fotos, y que las autoridades tomen cartas en el asunto”, añadió la presidenta de Canacope.

Beatriz Zamora, hizo llamado la conciencia de los padres de familia, esta no es la forma y esta no es la salida, pueden acudir a alguna instancia donde se les ayude, pero no arriesgando su libertad y arriesgando a sus hijos.

Entre los artículos que más roban los niños se encuentran ropa, bolsas, accesorios, lentes y relojes con entre otros artículos de valor, que después revenden para hacerse de algún recurso, concluyó.