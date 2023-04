Van diputados por la aprobación de la Ley Vicaria en Durango

Será analizada de manera responsable la Ley de Violencia Vicaria en el Congreso del Estado de Durango, porque no puede haber presión por parte de los padres o ejercer algún tipo de violencia a través de los hijos, así lo comentó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera, y agregó que regresando de Semana Santa van a revisar el tema.

Te puede interesar: Duranguense víctima de violencia vicaria; expareja le quitó a su bebé en Veracruz

Señaló que a través del diputado Ricardo Pacheco, se dio un acercamiento con colectivos que buscan promover esta Ley en Durango, y está de acuerdo en que no se va a permitir que “mamá o papá utilicen a sus hijos como forma de violencia”, porque se da en ambos casos.

Precisamente mujeres que denuncian han sufrido violencia vicaria e institucional en el estado, y que ahora buscan se tipifiquen esas agresiones como delito, principalmente para proteger a sus hijos y que los responsables sufran un castigo, conformaron el Frente Estatal Durango contra la Violencia Vicaria.

En este frente esperan que la Ley Vicaria “vaya reforzada” en Durango, al ser la última entidad en presentarla en el Congreso del Estado, mientras que ya fue aprobada en 20 estados, pero denuncian que aquí aún no se le ha dado apertura.

Si la autoridades hicieran caso a la primera no se llegaría a un daño peor y se evitaría que escale esta violencia



¡A LA PRIMERA! ¡DE MANERA INMEDIATA!



No después de varias denuncias, no después de nos quiten a nuestros hijos, no después de que nos quitan la vida.#leyvicaria pic.twitter.com/95e9ntgywR — Frente Nacional contra Violencia Vicaria (OFICIAL) (@FNCVVICARIA) March 31, 2023

En este tema, recientemente la regidora Martha Palencia, declaró que Durango es el único estado que no tiene ninguna iniciativa en el tema de la Ley Vicaria, que es “cuando un padre de familia le habla muy mal de la mamá o el papá a los hijos”, algo que puede afectar a los menores porque los padres son sus pilares fundamentales.

“Creo que esa ley es importante”, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo dio por asentado, pues es una situación que está ocurriendo a través de los hijos.

Uno de los casos más recientes de violencia vicaria en el estado, es el de Karen Paulina Arrieta Moore, quien a través de redes sociales contó lo que está viviendo, denunció haber acudido a Veracruz con engaños de su expareja, para que su hija pequeña conociera a su familia paterna, sin embargo le fue arrebatada, y ahora solo la puede en convivencias supervisadas.