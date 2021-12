[Video] El legado de los abuelos: Un nacimiento con más de 55 años de historia

El nacimiento al Niño Jesús de la familia Mares se ha conservado por más de 55 años hasta el día de hoy, María de Jesús Mares Segovia es la encargada de resguardar esta tradición y translimitarla a las nuevas generaciones.

Tras participar en un concurso digital organizado por el DIF Municipal de Durango, las fotografías de su nacimiento se viralizaron y conquistaron a los internautas, hecho que sorprendió gratamente a la familia, en especial a María de Jesús, quien en entrevista para El Sol de Durango, busca que las personas conozcan el significado que tiene esta tradición navideña en su vida.









En la farmacia nació una tradición

Durante su infancia, en una ocasión María fue enviada a la farmacia para comprar un medicamento, sin embargo al llegar al lugar "compré puros monitos para el nacimiento", recuerda entre risas.

Sus abuelos fueron quienes le inculcaron esta costumbre, "toda la familia se reunía para colocarlo, buscábamos que el nuestro fuera el más hermoso del barrio, porque para nosotros no era ostentar, si no una ofrenda por el nacimiento del Niño Jesús".

Conforme fueron creciendo cada uno de los integrantes conservó esta tradición pero adaptada a su nueva familia. En su caso, Mares Segovia señala que para ella siempre fue prioridad involucrar a sus hijos en esta actividad, quienes en la actualidad colaboran para edificarlo.

A la fecha cuenta con más de 450 piezas, cada año compra nuevas para enriquecerlo aún más. Todas tienen un significado especial para ella, sobre todo aquellas que le fueron heredadas por sus abuelos y padres, como lo es la figura del Niño Jesús.

Los hijos de María de Jesús conservan con cariño aquellos recuerdos en los que junto a sus padres decoraban la casa y por su puesto el nacimiento. El tiempo compartido para buscar la pieza perfecta que embonaría en su obra maestra, cuidar cada detalle y sobre todo impregnar la esencia de su familia en este.





Un concurso lo cambió todo

Tras más de cinco décadas de esta noble tradición la familia nunca se planteó el hecho de compartir fotos o videos de su nacimiento de manera pública en sus redes sociales, "para mí es algo muy personal, nada más para mis hijos y nietos, era devoción, jamás pensé en mostrarlo fuera de la familia", considera María.

Pero todo cambió cuando en el año 2020 una de sus nueras le propuso inscribir su nacimiento en un concurso del DIF Municipal de Durango, donde la foto con más "me gusta" sería la ganadora. Con un poco de desconfianza María de Jesús aceptó, sin imaginar el impacto que este tendría dentro y fuera de la comunidad duranguense.

En dicha ocasión obtuvieron el segundo lugar debido a que no cumplieron con una de las bases de la convocatoria. La satisfacción fue tal que este 2021 se volvieron a inscribir, la fotografía del nacimiento con más "me gusta" o reacciones será la ganadora del primer lugar.

Hasta el momento el nacimiento de la familia Mares cuenta con más de mil reacciones, además en los comentarios las personas señalan que es el más bonito e incluso algunos bromearon al decir que es más grande que el que se colocó en el Parque Guadiana.

Por su parte Margarita Mares, hija de María de Jesús, asegura que es una satisfacción muy grande dedicar horas y días de esfuerzo en la colocación de este nacimiento para que las personas en general puedan apreciarlo. "Es emocionante compartirlo, antes era nada más de nosotros, pero ahora es de Durango", señala.

"A mí no me interesa el premio del concurso, lo que realmente me importa es que la gente tenga la oportunidad de verlo", concluye María con una sonrisa en su rostro.