Visita de AMLO a Durango será inútil

“De ser como las otras ocasiones en que ha visitado a nuestro estado, la presencia del Presidente de la República hoy en Durango, será inútil”, así lo expresó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Luis Enrique Benítez Ojeda.

Dijo que lo que ha dejado el Presidente de México durante sus giras a la entidad, ha sido la cancelación de obras programadas, incumplimiento a los compromisos que hace y obras de pésima calidad entregadas.

Cuando vino a La Laguna, recordó Benítez Ojeda, canceló el proyecto del Metrobús y dijo que ese dinero se iría a proyectos de agua. Al día de hoy no hay un solo centavo de ese recurso invertido en agua para la región; ni siquiera se ha iniciado una licitación para alguna obra importante en este rubro y el recurso que ya estaba etiquetado para el Metrobús se perdió.

Tras su presencia en los llanos, específicamente a Guadalupe Victoria, continuó el informante, prometió apoyar a los campesinos, entregarles subsidios y apoyos. Una semana después, como lo ofreció, vino el secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno federal, pero vino a decirles a los productores que no había nada, que no había recursos extras y que no se les podía respaldar.

“Hace siete meses vino a Tamazula y con bombo y platillo anunció la entrega de un puente y la construcción y rehabilitación de un tramo de la carretera Los Herrera-Tamazula, una obra que complementa el trabajo que los gobiernos priistas avanzaron durante 45 años, por lo difícil de la geografía”, indicó Benítez Ojeda.

Recordó que en esa ocasión, el Presidente criticó, como siempre y dijo que cuando se aplicaba el dinero sin corrupción se hacían bien las obras; hace un par de días una televisora local evidenció el estado actual del tramo que entregó el Presidente: se encuentra totalmente destruido. Se invirtieron 236.5 millones de pesos y la supervisión fue también millonaria. Efectivamente, esto es signo de corrupción”, reclamó el presidente del Comité Directivo Estatal priista.

Finalmente, dijo que la visita de mañana -una vez más a la región Lagunera- “no tiene ninguna connotación destacada. Viene a anunciar el proyecto de agua, porque no ha iniciado, ni se ha licitado, ni se ha hecho nada después de un año de haber cancelado el Metrobús con ese pretexto; si fuera al hospital de Gómez Palacio, pues iría a ver cómo se equipó ante la problemática del coronavirus, porque la construcción total se entregó en el gobierno pasado”, anotó.

Y finalmente, estará en la inauguración de un centro comercial que no le costó. Es invitado por los propietarios del Grupo Multimedios a inaugurar un nuevo centro comercial .

LUIS ENRIQUE BENÍTEZ, DIRIGENTE ESTATAL DEL PRI

