Votarán en Durango mil 374 personas en prisión preventiva

En Durango votarán mil 374 Personas Privadas de su Libertad (PPL), quienes se encuentran internas en alguno de los cinco penales que tiene el estado, dos de los cuales son de carácter federal, así lo dio a conocer la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Araceli López Frías, quien señaló que en esta ocasión solo participarán para elegir al nuevo Presidente de la República.

Informó que de los mil 392 internos que están en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, que se encuentra en la capital del estado, solo 912 aceptaron votar, mientras que 99 de ellos no quisieron participar y 381 no se encontraron registros de su empadronamiento, es decir, no cuentan con credencial para votar y es necesario tramitarla.

Imagen ilustrativa / De los mil 392 internos que están en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social, que se encuentra en la capital del estado, solo 912 aceptaron votar / Foto: Alejandro Rodríguez / Cuartoscuro.com

En el caso del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) no. 14 ubicado en el municipio de Gómez Palacio, 447 PPL aceptaron emitir su sufragio en esta elección federal; asimismo el Cefereso de Guadalupe Victoria, contará con una casilla, ya que siete internos decidieron votar.





Sin embargo en el caso de los penales estatales de Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo, son los de menor votación con seis y dos votos respectivamente.

Como en el caso de los votantes del extranjero, quienes se encuentran recluidos en algún penal, deberán votar antes del día de la elección y para ello tendrán del 6 al 20 de mayo. Las boletas ya marcadas serán puestas en un sobre que se cerrará y se guardará hasta el día de la elección, cuando se abrirá para sumarlos al número total de votos emitidos.

Imagen ilustrativa / En el caso de los penales estatales de Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo, son los de menor votación con seis y dos votos respectivamente / Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com

De ahí que sin importar si son dos o más de 300 los votos realizar, el personal del INE se trasladará, junto con los funcionarios de casilla para la instalación de la mampara, una urna, las boletas y el material necesario para atender el derecho de quienes aún no tienen suspendidos sus derechos político electorales, pues cabe mencionar que la ley establece que quienes aún no cuentan con una sentencia dictada por un juez, pueden participar en los procesos de elección al menos en lo federal.

De ahí que solo aquellos internos que se encuentran en carácter de prisión preventiva, son los únicos que podrán participar en este ejercicio democrático, pues aquellos que ya purgan una condena, automáticamente pierden sus derechos político electorales al ser sentenciados por un delito cometido.

Araceli López Frías, aseguró que por ahora, en Durango solo se puede votar por Presidente de la República, esto debido a que aún no se tiene contemplado en la legislación electoral del estado, “nosotros nos pusimos de acuerdo desde el año pasado con ellos (diputados), pero nos comentaron que acababa de pasar una reforma en el estado y en ese momento no se tenía contemplado, pero puede ser una propuesta para que lo incluyan en el estado y se pueda beneficiar a estas personas que tienen el derecho”, dijo.

Este ejercicio se inició desde el mes de enero en el que se comenzó con la visita a los centros penitenciarios del estado para conocer el estatus de los PPL y cuántos de estos se encontraban bajo la figura jurídica de prisión preventiva, la primera cifra arrojada fue de dos mil 193 personas, sin embargo ésta se ha modificado pues en el transcurso muchos de ellos ya fueron sentenciados o se encuentran en libertad.

“Con estas personas empezamos a trabajar, a entregarles cartas notificación, esta era una primer lista nominal, pero había que checar primero si tenían credencial de elector o estaban registrados en la Lista Nominal”, explicó la funcionaria electoral, quien dijo que ya se han visitado en tres ocasiones pues se llevó a cabo un proceso hasta que finalmente les entregaron una solicitud para saber si aceptaban o no votar.

Una vez que terminen de empadronar a aquellos que no cuentan con su credencial para votar, personal del INE llevará publicidad tanto con información propia de la elección, como los perfiles y propuestas que presentan cada uno de los candidatos a la Presidencia. Asimismo se les permitirá llevar grabaciones con spots y tendrán la oportunidad de ver los debates grabados durante un horario en el que las autoridades del centro penitenciario se lo permitan.