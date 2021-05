Voy a responder a problemáticas: Alicia García

El estado de Durango necesita estar bien representado y que se trabaje para que la gente tenga más oportunidades de mejorar su calidad de vida, precisó Alicia García Valenzuela, candidata a diputada por el Distrito Federal 04 por el Partido Fuerza México.

"Estoy sorprendida porque en los recorridos que he tenido la gente me conoce y sabe que voy a responder a las problemáticas que se tienen, la gente me ha dado su confianza, muchos me dicen que van a votar por mí y voy a trabajar para que a Durango le vaya mejor", dijo.

Entre sus propuestas legislativas destacó que uno de los ejes rectores de Fuerza México es el impulso a programas de salud mental, para tratar de evitar que por un lado que se sigan presentando suicidios, pero también se necesita prestar apoyo psicológico derivado de la pandemia por Covid-19, que ha dejado mucha depresión entre la población, tanto en adultos mayores y niños, pero sobre todo en los jóvenes.

Alicia García Valenzuela añadió que otra de las propuestas es que se trabajará para que haya guarderías para personas con capacidades múltiples, pues en los recorridos que se han realizado por el Distrito, se ha visto qué hay madres trabajadoras que tienen a sus hijos con alguna discapacidad en las guarderías no los aceptan, igualmente se debe apoyar a las madres solteras que necesitan trabajar.