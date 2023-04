“Yo me exalté”: Benítez ofrece disculpa pública tras agresión a Sheinbaum

“Yo me exalté, estaba en una reunión con un grupo de amigos discutiendo de política, pero ya ayer pedí una disculpa pública, por la palabra o el objetivo, declaró el diputado local del PRI", Enrique Benítez, sobre el comentario ofensivo que realizó en contra de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de un tuit.

“Ayer en un programa que circula y está dirigido a las redes sociales en donde yo participó, Formula 1, ofrecí una disculpa pública, y sostuve que sigo pensando que el Gobierno Federal se equivocó, y los mexicanos no tenemos que prestarles dinero a particulares para que se hagan dueños de las plantas, en este caso que solo la CFE va a operarlas, no son nuestras".

Hoy empezó muy temprano la jornada. Acudí a la reunión previa del Grupo Parlamentario del PRI en el @CongresoDurango. Atendí a los medios de comunicación. Estoy en la sesión ordinaria del propio Congreso. @EVillegasV @alitomorenoc pic.twitter.com/i2YLgxdHlQ — Enrique Benitez (@EnriqueBenitezO) April 11, 2023

Aseguró, “la jefa de Gobierno como mujer tiene mi respeto, fue un exceso, ya lo dije, pero ella tiene que estar sujeta al escrutinio público, más cuando ya anda abiertamente en precampaña visitando los estados de la República, en una flagrante a la Ley electoral”.

También destacó "para quienes dicen que no fui valiente porque quite el comentario, y que ya no los sostuve, yo siempre he sido de frente, pero consideré después de unas llamadas que me hicieron por la mañana, que había sido a lo mejor un exceso, pero nada más”.

Comité Estatal de Morena Durango condena agresiones de Benítez contra Claudia Sheinbaum / Foto: Captura de pantalla

El diputado precisó, “no le demos una dimensión más allá de lo que fue, no fue una crítica a la persona por ser mujer, fue a la servidora pública, que está defendiendo algo, que desde mi posición es indefendible y afecta a todos los mexicanos”.

Indicó que seguirá criticando al Gobierno Federal, “yo mismo le he dicho muchas cosas al presidente en la tribuna”, sobre el comentario a Claudia Sheinbaum, y las repercusiones que pudiera tener por violencia política comentó, “si llega a haber una cuestión con alguna autoridad, estaré atento”.

Es inaceptable su agresión diputado, sus adjetivos y lenguaje denotan un exceso que no debe ser permitido ni tolerado.



El debate de ideas y las diferencias deben darse en un contexto de respeto



Mi solidaridad con la compañera @Claudiashein.



No a la violencia contra la mujer. https://t.co/MfeaWEfuvq — Milton Eloir® (@MiltonEloir) April 6, 2023

Benítez puntualizó, "si vamos a la real academia de la Lengua Española, ya no es una grosería como tal, pero en México nos ofende, y además fue una crítica que hice a una declaración, en relación a la compra de 13 plantas de energía eléctrica, que el gobierno posibilito para que Iberdrola se deshiciera de esas plantas.

Sostengo esa crítica, es un gasto, no es una inversión, estamos tirando el dinero, en vez de que esos 111 mil millones de pesos, que son tres veces el presupuesto anual de Durango, pudiera destinarse a infraestructura productiva, a obra pública o a otra cosa, en ese sentido fue mi crítica", concluyó.