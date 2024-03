30 años del asesinato de Colosio: así lo recuerdan algunos mexicanos

“Oficialmente se ha muerto el licenciado Colosio (...) Pero es extraoficial. Estamos fuera en el pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido”, informó Talina Fernández cerca de las 8:40 de la noche del miércoles 23 de marzo de 1994, día en el que fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia quien relevaría a Carlos Salinas.

La noticia, publicada en el noticiario de Jacobo Zabludovsky, se adelantó incluso al informe oficial que dio minutos después Liébano Sáenz, vocero de Colosio.

El crimen fue un parteaguas en la historia política de México, pues agudizó el declive del PRI que a la postre llevó a la alternancia del poder en el año 2000, tras 70 años.

A tres décadas, en la memoria de los mexicanos hay más mitos que certezas. Algunos aseguran que lo mandó a asesinar el expresidente Salinas, el gobierno o el PRI, incluso, que el autor material, Mario Aburto (preso desde 1994 y a la espera de que la Suprema Corte revise su sentencia que le permitiría salir libre este año) no fue quien disparó. Hay quienes sólo saben de Colosio porque hay calles con su nombre.

Luis Donaldo Colosio Riojas, su hijo, quien ya ha dicho que no cree en la versión del asesino solitario, pero tampoco culpa al expresidente Salinas, pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, un "carpetazo final", que permita a su familia y a México sanar.

¿Qué piensan los mexicanos sobre el caso?

La Organización Editorial Mexicana (OEM) consultó en diferentes partes del país a personas de distintos rangos de edad sobre sus recuerdos del caso Colosio, estas fueron las preguntas que se le hicieron:

a) ¿Qué sabes del caso Colosio?; b) ¿Quién gobernaba el país en 1994, cuando lo mataron?; c) ¿Qué pasó después?; d)¿Quién crees que fue el responsable de la muerte de Colosio?





Takao Shibata, 75 años, CDMX

"La persona que detuvieron no es"

A. Pues lo que ha salido publicado en los periódicos y desde un principio yo creo que estuvo muy amañado. Porque hasta donde yo sé, la persona que detuvieron no es.

B. Parece ser que fue Carlos Salinas de Gortari… sí fue Carlos Salinas de Gortari.

C. Lo que se ha dicho por medio de las revistas, que Mario Aburto fue el culpable. Y últimamente el hijo de Luis Donaldo dice que ya detengan esto.

D. Yo creo que el verdadero responsable de todo fue Carlos Salinas de Gortari.

María González, 45 años, Tijuana

Había intrigas y desconfianza

A. Sé que fue un asesinato político posiblemente, y a lo mejor culparon a alguien que posiblemente no sea. Hay mucha evidencia que a lo mejor no es buena.

B. En el país, Salinas de Gortari, en el estado, Ruffo Áppel.

C. Había muchas como intrigas, desconfianza para muchas cosas que se suscitaron en ese tiempo. Y lo consideraba yo un buen candidato.

D. Puede ser... que él (Aburto) haya sido. No hay pruebas, pero... por ahí va.

Francisco Castro, 23 años, Hermosillo

Le pusieron su nombre a una calle

A. Verdaderamente me agarras mal parado, no sé. Sé que tiene una calle y sé que lo mataron. Creo que es al que le dieron, creo, un balazo en la cabeza y en su memoria le pusieron el nombre a una calle.

B. Desconozco (quien gobernaba el país en 1994).

C. No sé si hubo como marchas o revelaciones por su muerte, pero así en ciencia cierta no sé.

D. Para no dejar en blanco, voy a decir que el gobierno.

Manuel Alarife, 65 años, T. Gutiérrez

Hay que respetar la memoria de Colosio

A. Lo que todos los mexicanos sabemos hasta el día de hoy, es más, hace poco su hijo dice él que dejemos en paz a la memoria de su padre, yo creo que hay que respetar, hay que ser respetuosos, creo así por la prensa de que (el) caso (está) cerrado.

B. Carlos Salinas de Gortari. Supuestamente detuvieron al asesino.

C. El pueblo siempre es el último en saberlo, pero ahí, en ese entonces, creo que Zedillo tiene mucho que ver.

D. El Gobierno federal.

Antonio Martínez, 40 años, Puebla

La información nunca quedó clara

A. Cuando pasó yo era niño, fue un magnicidio, bueno no fue un magnicidio porque él fue un candidato (...) y la información nunca quedó bien clara porque no se definió bien la cantidad, ni la gente que lo asesinó.

B. Estaba Salinas de Gortari.

C. Ya no recuerdo, vi varias noticias de Lomas Taurinas e intentaron mostrar qué fue lo que pasó.

D. Algún político que tenía cuentas que aclarar, entre ellos no son una cofradía, entre todos ellos siempre van a canibalizarse.

José María Farías, 25 años, Irapuato

Marcó un antes y un después en política

A. Se dice que lo mató Salinas de Gortari porque se le empezó a salir del huacal. Tenía un proyecto diferente al que traía el priismo.

B. Cuando lo mataron fue Salinas de Gortari y luego entró Ernesto Zedillo.

C. Marcó un antecedente en la política y yo creo que una gran desilusión, porque se decía que él iba a cambiar las cosas.

D. Más allá de Mario Aburto que fue el que disparó, según, yo creo que fue todo un contubernio del grupo en el poder en ese momento. Yo creo que sí fue Salinas.

Natalia Zamora, 35 años, Hermosillo

Todo el PRI fue el responsable

A. Pues que murió asesinado en Tijuana, tenía yo como seis años más o menos en la fecha cuando fue el asesinato.

B. Salinas, iba a entrar Ernesto Zedillo, algo así, ¿no?, no estoy muy segura.

C. Creo que se lo llevaron a un hospitalito (...) Había una conductora que salió en tele, y mis papás, yo me acuerdo así como en sueños, que ellos lo veían mientras cómo supuestamente lo estaban operando, cuando ya dieron la noticia de que había muerto.

D. Todo lo del PRI, el partido, su partido fue.





Guadalupe Sánchez, 49 años, Irapuato

Dicen que hubo un complot de Salinas

A. Yo sé que se llevó a cabo el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Es el segundo magnicidio después del perpetrado contra el licenciado Álvaro Obregón en 1928.

B. Entonces gobernaba el licenciado Carlos Salinas de Gortari.

C. Hubo muchísimas controversias y afectó en demasía este tipo de situaciones.

D. Mario Aburto Martínez (...) En un momento dado manifiestan que hubo un complot por parte de Carlos Salinas.

Ariadna García, 34 años, Xalapa

Parte del gobierno fue responsable

A. Él era un candidato para la presidencia de la República Mexicana y fue asesinado.

B. Si mi memoria no me falla, fue Salinas (quien gobernaba el país en año 1994, cuando ocurrió el asesinato).

C. Buscaron a otro candidato para la presidencia que fue Ernesto Zedillo, quien fue puesto, más bien (para sustituir a Luis Donaldo Colosio).

D. Considero que parte del gobierno que estaba en ese momento (el responsable de la muerte de Colosio).

