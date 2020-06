AMLO busca elegir a los reguladores autónomos

La bancada de Morena impulsa la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que concentrará las tareas de los órganos reguladores de competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión y energía, y cuyos consejeros serán elegidos de forma escalonada por el Ejecutivo a propuesta del Senado, hoy controlado por Morena, y sin el requisito de presentar un examen para comprobar su capacidad técnica para ocupar el cargo.

En entrevista con El Sol de México, Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena y artífice de la iniciativa, consideró que el diseño institucional actual plantea el riesgo de que el sujeto regulado ejerza control sobre la autoridad que lo arbitra y vigila.

“Los sectores regulados están compuestos por grupos de poder económico muy fuertes, que velando por sus propios intereses, pueden llegar a buscar regulaciones que les favorezcan en mayor medida. Este concepto llamado captura regulatoria se refiere a la influencia que ejercen los sectores regulados sobre la autoridad regulatoria, lo cual se disminuye con la creación de este nuevo órgano constitucional autónomo que atenderá múltiples sectores”, argumentó el zacatecano.

Este diario buscó la postura de los involucrados. La Cofece respondió que no harían comentarios sobre el tema, ya que al momento se trata solo de una iniciativa. En tanto, el IFT no tuvo conocimiento alguno sobre el anteproyecto que fue dado a conocer, por lo que no emitió comentarios ni sugerencias a dicha iniciativa. La CRE no respondió a la solicitud.

Al tratarse de una reforma constitucional, los morenistas y sus aliados tendrán que convencer a la oposición de avalar el proyecto, que establece que las concesiones del espectro radioeléctrico ahora serán otorgadas mediante licitación pública para evitar la concentración y garantizar el menor precio de los servicios al usuario final. Y le tendrán que dar aviso al Ejecutivo sobre una revocación.

El nuevo instituto también diseñará un registro público de concesiones. La propuesta de Monreal generó la crítica de la oposición. Legisladores del PAN anticiparon que rechazarán en el Pleno esta reforma porque busca socavar la autonomía de los órganos reguladores para poner auténticos floreros a la cabeza en un acto de autoritarismo. “¿A quién creen que van a nombrar el Presidente en un organismo de estos? A pura gente allegada a él, gente incondicional, lo que él quiere es que estos organismos sean auténticos floreros para empezar a entrar a un Estado presidencialista, dictatorial, autoritario”, dijo la panista Xóchitl Gálvez.

“La propuesta de facto elimina contrapesos institucionales y filtros técnicos con expertos y es un verdadero despropósito porque lo que está haciendo es una propuesta de captura de estos órganos reguladores”, agregó Julen Rementería. La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD criticó a Morena y la Cuarta Transformación empeñarse en atentar con la autonomía e independencia de los órganos autónomos, al pretender regular e integrar en un solo instituto a tres sectores fundamentales para el país como telecomunicaciones, radiodifusión y energía.

El PRD criticó que la iniciativa del coordinador morenista en el Senado es un atentado contra la autonomía de las dependencias y un retroceso a la democracia, ya que pretende centralizar las decisiones de tres dependencias en una sola que el presidente pueda controlar.

Con la fusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se alcanzarían ahorros de 25 por ciento en salarios y una reducción de 21.4 por ciento de plazas. Entre las plazas que desaparecerían con la fusión de los tres organismos serían las de 16 comisionados, ya que la propuesta señala que el Inmecob estaría encabezado por cinco consejeros, a diferencia de los 21 comisionados que existen entre el IFT, la Cofece y la CRE.

“La evolución en los sectores regulados ha provocado que las divisiones entre uno y otro se vuelvan cada vez más difusas; tal es el caso del reciente conflicto competencial entre Cofece e IFT para evaluar la concentración de las plataformas digitales Uber y Cornershop, lo que habla de la necesidad de actualizar el sistema regulador y brindar certeza a los sectores, precisamente porque la unificación de las autoridades contribuiría a la creación de un estándar único”, explicó Monreal.

La iniciativa circulada entre los senadores calca el modelo de operación que funciona en España. El instituto se dividirá en dos Salas, que serán presididas por la consejera o consejero Presidente. La Primera Sala atenderá únicamente los temas de competencia económica y la Segunda Sala conocerá la regulación de redes. Los consejeros del instituto durarán siete años en su encargo sin posibilidad de reelegirse.

El Senado podrá removerlos con el voto de las dos terceras partes del Pleno, por falta grave en el ejercicio de sus funciones.

Irene Levy, presidenta de Observatel, Luis Fernando García, director de Red en defensa de los derechos digitales, entre otros integrantes de la sociedad civil, denunciaron que la autoría del documento refiere a Pablo Vladimir Cuevas Rosas, director de área de la oficina del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas Teja.

.@cuevas_adolfo al revisar las propiedades de la iniciativa de @RicardoMonrealA vs @IFT_MX , @cofecemx y CRE, aparece como autor Vladimir Rosas Pablo, director adscito a su área, comisionado. Ojalá nos aclaren si fue redactada en el propio IFT o, en su caso, se deslinden.Gracias. pic.twitter.com/zrzjtnz3Zr — Irene Levy (@soyirenelevy) June 10, 2020

