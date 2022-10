Acuerdos ambientales entre México y EU se darán a conocer dentro de tres semanas en Egipto: AMLO

Tras reunirse el viernes pasado en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López con John Kerry, enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el Clima, el mandatario mexicano informó que los acuerdos que se pactaron entre ambos países consisten en desarrollar un nuevo plan en México de mayor producción de energías renovables, tanto eólica y solar, así como termoeléctricas y subrayó que en tres semanas, en Egipto, se dará a conocer en qué consiste puntualmente dicho plan.

“Se va a presentar de manera conjunta en Egipto en tres semanas, va a estar el señor (John) Kerry y va de parte de nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”, subrayó este lunes López Obrador en su conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que el proyecto se trata de “un plan de fomento a energías renovables” y, en lo general va a impulsar el uso de la energía eólica, solar y la modernización de plantas hidroeléctricas, subrayo López Obrador en su conferencia de prensa de este lunes.

Añadió, además, que con el otro proyecto, del Plan Sonora, se perfila, de manera integral, impulsar la elaboración de semiconductores y de reconvertir la industria automotriz para producir autos eléctricos, pues dijo que con esto, se piensa apoyar a EU en su propósito de ya no permitir autos que se muevan con combustibles fósiles.

“Entonces las plantas para la industria automotriz y de autopartes queremos que estén en Sonora y este modelo ya hacia adelante se va a reproducir en otros estados del Norte del país, eso fue lo que hablamos”, explicó López Obrador.

Al referirse al encuentro del viernes con el enviado de la Casa Blanca para combatir el cambio climático, dijo que “fue muy buena la reunión con el señor (John) Kerry” y agradeció al presidente estadounidense, Joe Biden, la ayudándola que brinda a México para transitar a la producción de energías más limpias.

El presidente también subrayó que es un plan general que “va a significar que se use menos el combustible fósil, es decir, el gas, el combustóleo y otros derivados de los hidrocarburos, el carbón”.

Al referirse al Plan Sonora, expuso que se trata de un plan integral de energías renovables y se está pensando que con él, se podrá replicar la Planta de energia solar de Puerto Peñasco en 5 sitios más de la entidad, aunque dijo que aún no se define en qué municipios estarán dichas plantas, sin embargo, subrayó que deben estar instaladas cerca de los parques industriales de Sonora y adelantó que en esta semana tendrá una reunión con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo para ver los avances del plan.

Consideró, además, que también se puede hacer que estas plantas solares sean de ciclo combinado y funcionen con gas, pues subrayó que con ello, fortalecerían el sistema de las plantas solares, “son refuerzos que se requieren para todo el sistema”.

Destacó que el Plan Sonora contempla la explotación del litio, pero enfatizó que durante la conversación con Kerry se le aclaró que este mineral es de la Nación.

“Se habló de que ya el litio es de la Nación y que no se va a permitir extraer litio si no es para beneficio de los sonorenses y de los mexicanos, es decir, sí litio pero no para que se lo lleven como materia prima, sino que el litio se utilice en Sonora para la elaboración de baterías” y recordó que Sonora además tiene otros minerales, como el cobre que son muy importantes, dijo López Obrador e indicó que los automóviles eléctricos que se podrían construir en Sonora llevan una buena cantidad de cobre y litio.

Finalmente, dijo que John Kerry “se fue muy satisfecho, muy contento”, a la vez que consideró que esto, “es muy bueno en la relación con el Gobierno de Estados Unidos”, y con el presidente Biden, mientras reiteró que se llevará a Egipto esta propuesta.