No lo reconozco: AMLO niega aumento de feminicidios durante su gobierno

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre, López Obrador dijo que no reconoce el aumento de feminicidios en el país y aseguró que este delito ha bajado en su gobierno.

Al preguntarle cuál es su estrategia de gobierno para atajar la violencia contra la mujer y erradicar el feminicidio redondó: “seguir trabajando todos los días puntualmente y no dejar de hacer las reuniones de seguridad —que no se hacían en la historia de Mexico de 6 a 7 de la mañana— para prevenir y atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de la mujeres.

Puedes leer también: Alerta de violencia: en CDMX 86 de cada 100 mujeres no se sienten seguras

Sin embargo, se le insistió sobre las cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad que rompen récords históricos en el país sobre violencia contra las mujeres, ante lo que respondió: No, no lo reconozco (aumento de feminicidios), porque antes no se clasificaba el delito de feminicidio”.

Sin embargo, a nivel federal, desde el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que incorporó el delito de Feminicidio en el Código Penal Federal,

Además, expertos indican que de cada cuatro muertes violentas de mujeres en México, tres se investigan como homicidio y no como feminicidio. Las cifras oficiales revelan en este sexenio que se han cometido 14 mil 479 muertes violentas de mujeres, de las cuales, solo se indagan 3 mil 662 como feminicidios y el resto como homicidios dolosos.

Se le insistió al presidente por la fallas en la clasificación de los feminicidios y justificó: “nosotros estamos trabajando haciendo todo por proteger a las mujeres evitando maltrato y feminicidio”.

CDMX Arrancan actividades en CDMX por tercer aniversario de Alerta por Violencia Contra las Mujeres

López Obrador aseguró además que sus opositores son quienes denostaban su trabajo para combatir el feminicidio: “nuestros opositores tratan de desprestigiar a nuestro gobierno”, reprochó.

Sin embargo, se le dijo si trataba de decir que las activistas que trabajan con las víctimas son adversarias a su gobierno y si homologa a las mujeres como opositoras a su régimen, pero negó de nueva cuenta haber tratado de decir eso y aseguró que trató de expresar que “todos tienen derecho a manifestarse”, cuando previamente había encasillado las protestas feministas como adversarias políticas.

Agregó que él respeta mucho a quien lucha y a las mujeres, mientras que sus opositores se aprovechan de la lucha para sus propios intereses.

“Nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, ahora, quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos, pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. Estamos haciendo todo por las mujeres y por hombres”, recalcó.