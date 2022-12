Atentado contra Ciro Gómez Leyva podría estar ligado a intereses de la oposición: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva podría estar relacionado a intereses de "grupos contrarios" que buscan frenar su proceso de transformación y hacerlo ver como un mandatario represor.

“Somos respetuosos de los derechos humanos y el primer derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación y que no les gusta algunos. Por ejemplo el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de qué hubo un reportaje de Ciro, tres, cuatro días antes de este atentado que puede ser una respuesta. Pero también que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado acabo un acto con esas características”, puntualizó.

“Yo creo que es la única hipótesis que se debe de descartar aunque eso debe corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor”, agregó.

También informó que pido a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno del al Ciudad de México, que investigue a fondo el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva.

“He ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis, si se va avanzando, lo está atendiendo la Fiscalía de la ciudad de México y les tengo confianza y he pedido a la jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis”, dijo López Obrador.

El presidente insistió en que no está de más decirles que no va a tener efecto político porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular.

“En este caso en particular, decía de que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que no nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos hacer una cosa hacer así”.

López Obrador recalcó que en que respeta el derecho a la libertad de expresión, dijo que tiene diferencias con “los voceros del conservadurismo”, como Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola y otros periodistas.

Dijo que el atentado contra el periodista es de interés público y se solidarizó con él; pero también dijo qué hay periodismo de intereses creados que buscan beneficiar a una oligarquía.

Finalmente, hizo un llamado a la gente para que colabore a la investigación y agregó que la mejor recompensa es que la gente ayudará mucho a evitar un plan para desestabilizar la vida pública del país.