Carla Humphrey no puede ser consejera presidenta del INE, determina Comité Técnico

La consejera electoral Carla Humphrey fue descartada del proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), así como tres consejerías más, toda vez que si es elegida para el puesto se consideraría reelección y la Constitución prohíbe dicha práctica.

En sesión pública del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales, María Esther Azuela, integrante del órgano, recordó que la Constitución también prohíbe que una persona ocupe el cargo de consejero electoral por más de nueve años, periodo que Humphrey rebasaría si ocupa la presidencia.

Te recomendamos: Se avecina ola legal contra el plan B de reforma electoral

María Esther Azuela agregó que por el impedimento constitucional para participar en el proceso, el Comité elaboró un acuerdo en el que se descartó a Humprey y también a Javier Santiago Castillo, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

“No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General electoral del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y, además, ocuparían en cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución”, indicó.

No te pierdas: De Carla Humphrey a Bertha Alcalde: quiénes son los aspirantes a consejeros del INE

Además de Humphrey y Javier Santiago, se rechazó a tres aspirantes cuyo título no contaba con la antigüedad mínima de cinco años, a 96 no atendieron las previsiones, es decir, las inconsistencias en su registro y 31 que no entregaron ensayo o exposición de motivos.

La lista definitiva de las personas que pasan a la siguiente etapa está conformada por 531 aspirantes, de los cuales 164 son mujeres, 358 hombres, cinco personas no binarias, una mujer trans y tres que no especificaron.

Todas estas personas presentarán un examen en materia constitucional, gubernamental y de derechos humanos el próximo 7 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Diputados.