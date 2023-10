Arranca en San Lázaro desafuero del fiscal Uriel Carmona

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados convocó a reunión extraordinaria para iniciar el proceso de desafuero del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quién salió del Penal del Altiplano el 22 de septiembre tras obtener un amparo.

El legislador morenista Jaime Humberto Pérez, presidente de la Sección Instructora, convocó a las 19:15 de este martes a sesión para retomar el expediente de Uriel Carmona, derivado de la solicitud de procedencia promovida en 2020 por la Fiscalía General de la República (FGR).

Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, dijo en conferencia de prensa que la Sección Instructora iniciará el proceso contra Uriel Carmona, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinó en julio de este año que todos los fiscales estatales gozan de fuero constitucional.

“Uriel (Carmona) tiene fuero y como la Fiscalía General de la República pide el desafuero del fiscal de Morelos, entonces la Cámara tiene que sí o sí comenzar el juicio de procedencia”, expresó.

En tanto, Elias Lixa, integrante de la Sección Instructora, recordó que Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la pasada legislatura, no ordenó el análisis de fondo del expediente de Uriel Carmona, pues determinó que no lo podían desaforar al no contar con dicha figura de protección, sin embargo, ya se pronunció la Suprema Corte.