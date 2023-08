Ebrard no presentó pruebas de sus denuncias contra Sheinbaum, asegura Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, aseguró que Marcelo Ebrard no presentó al partido pruebas de los presuntos acarreos, utilización de la estructura de la Secretaría del Bienestar y derroche de recursos en espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum que denunció la semana pasada.

El dirigente morenista dijo, en conferencia de prensa, que sólo recibieron una carta de la senadora Malú Micher, representante de Marcelo Ebrard, con las acusasiones en contra de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México pero sin elementos para acreditarlas, aun cuando el excanciller aseguró el 18 de agosto que entregó al partido 28 pruebas contundentes.

"Las cartas que nos han mandado a nosotros no contienen ninguna prueba y nos piden actuar en contra de una Secretaría de Estado, lo cual es imposible, y tampoco han presentado denuncias ante las autoridades. Qué bueno que han decidido no hacerlo, pero no tenemos pruebas de ello, entonces es parte del debate, nada contundente, por eso ha contestado directamente el Presidente", expresó el líder morenista.

Delgado Carrillo detalló que la carta de Malú Micher hace referencia al evento de Marcelo del 16 de agosto, donde hizo públicas las acusaciones y la senadora precisó que ahí se mostraron los elementos, cuando no fue así.

Respecto a la aplicación de la encuesta que definirá al candidato presidencial de Morena, que comenzará el 28 de agosto y concluirá el 3 de septiembre, Mario Delgado dijo que no ve ningún escenario de conflicto entre las corcholatas, contrario a lo que dijo pasará en el Frente Amplio por México.

El lider morenista dijo que en la consulta que va a hacer el Frente Amplio vía internet para definir a su candidata habrá resultados muy cerrados entre la panista Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes, por lo que advirtió de un potencial conflicto en la oposición.

"Por eso las desconfianzas que empezamos a ver entre ellos porque todo indica que armaron un teatro para convalidar a una candidatura definida y ellos en el camino pues ya se hicieron bolas, entonces hay un conflicto potencial aquí muy claro: que la consulta vía internet la pueda ganar la candidata del PRI y la encuesta, principalmente por el tema telefónico que no se si pueda ver verificado o no", dijo.