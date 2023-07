Frente Amplio no será lo mismo de siempre, asegura Miguel Ángel Mancera

En entrevista con El Sol de México, el legislador perredista no tiene duda de que puede salvar a México del cáncer, de la inseguridad, la crisis social, la polarización y de la falta de poder económico en los bolsillos de las familias mexicanas.

¿Qué le ofreces a los mexicanos como cambio para convencerlos de tu proyecto?

Este es un proceso de conformación de un Frente, de quien va a dirigir los trabajos y lo que les podemos asegurar es que no será lo mismo de siempre, el Frente no plantea lo mismo de siempre y por supuesto que será la tarea de diseño del primer gobierno de coalición de lo que se va a hablar de este Frente.

¿Confías en el proceso que dirige el Comité Organizador y del método? ¿Aceptarás el resultado?

Hemos aceptado las reglas, vamos a participar con ellas y una de mis peticiones en el momento de registrarme fue hacer un llamado a todos los integrantes del Comité para que el proceso se mantenga en la línea de la transparencia y la objetividad, y que por supuesto jamás pudiera estar ninguna sombra de dudas sobre el mismo.

De no ser tú, ¿apoyarás a quien gane?

Estoy convencido de que estamos construyendo un proyecto no una persona, ni una personalidad, estamos construyendo un proyecto y el chiste es impulsar el proyecto.

Miguel Ángel Mancera, aspirante a la candidatura presidencial

¿Cuál es tu opinión sobre las políticas en seguridad pública, economía, internacionales, justicia, seguridad social, de este gobierno?

En todas las tareas hay claroscuros, hay cosas que son buenas y algunas otras que no deben de continuar, que deben modificarse o se deben de reorientar los planteamientos o la tarea, en todas y cada una de esas materias.

De ser el representante del Frente Amplio por México, ¿considerarías que hay elementos para llevar a juicio a Andrés Manuel López Obrador?

El INE nos prohíbe hablar o no hablar de ser Presidente, pero lo que te puedo decir, que de encabezar el proyecto del Frente de poder estar como responsable de la construcción del Frente, nuestra tarea será que México tenga progreso y desarrollo en un plan que se diseñe, perfectamente que se discuta.

¿Es posible salvar al país del cáncer de la inseguridad, de la crisis social, de la polarización y de la falta de poder económico?

No tengo ninguna duda. México es demasiado grande y demasiado fuerte como para siquiera dudarlo.

Quien encabece los trabajos del Frente deberá hacer un diseño y deberá asegurarse de una planeación perfectamente encaminada a que llegado el tiempo pueda verse un resultado muy efectivo para el país.

El aspirante a candidato cree firmemente que es posible salvar a México de la inseguridad

¿Qué cambiarías de la actual administración? ¿Algo rescatable?

El tema de la austeridad es algo que se debe mantener, que se debe sostener, porque es algo positivo para el país y la parte de la confrontación es lo que no alentaríamos.

En cuanto a los temas de seguridad social, la Constitución se reformó por ambas cámaras, la parte de varios de los programas sociales son derechos constitucionales de los mexicanos y no están a discusión.

¿Qué te motivó a registrarte en este proceso y participar?

Estoy con todo el interés de participar en la conformación para un gobierno de coalición de este país, de poder encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México en esta tarea y por supuesto llevar a buen puerto muchos proyectos.

¿Parte de tu experiencia como jefe de gobierno fue lo que te motivó?

Sí, por supuesto, es algo que cuenta, la participación y la construcción.

¿Miguel Ángel Mancera dejó buenos números en la Ciudad de México?

Deje los que tenemos, están ahí los de toda la administración, tuvimos tiempos complicados, pero el cierre, el balance no estuvo mal.

Se siente satisfecho con los resultados durante su mandato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal

¿Algunos datos dicen que tuviste 30 por ciento de aceptación?

Bueno, al final tuvimos una aceptación mayor porque el final fue mayor después del sismo (del año 2017) alcanzamos a subir. Ese 30 por ciento fue precisamente antes del sismo, y después de todas las coyunturas que ya habíamos vivido.

¿Qué rescatarías de tu gobierno, lo mejor que lleves al gobierno como presidente?

Varios de los esquemas de coordinación, el trabajo en las tareas sociales que imprimimos también en la Constitución de la Ciudad de México y mucho de lo que se planteó en la Ciudad de México que podría funcionar en esta construcción del Frente.

Has estado bajo el escrutinio de Sheinbaum. ¿Crees que te dañen las acusaciones de colaboradores cercanos a tu gobierno que están en procesos judiciales?

No, me parece que como siempre lo hemos dicho todos y cada uno de los que en su momento señalaron, muchos han resuelto sus asuntos en definitiva.

Esa ha sido la tónica y no hay más, más que acordar con el debido proceso, trabajar a fin de trabajar en su inocencia como lo han hecho.

¿Piensas que esté Claudia Sheinbaum tras de ti?

No tengo señalamientos contra ninguna persona, me parece que sí hubo un momento y una época normal, siempre que se termina un ejercicio de gobierno y entra un gobierno que no es de la misma línea de acción suceden estas cosas, pero me parece que ha sido demostrado han sido aclarados muchos de los temas que se señalaron.

¿Miguel Ángel Mancera no está en desventaja por ser del PRD, el partido menos fuerte de la coalición Va por México?

Es precisamente lo que vamos a ver en este proceso de selección, es exactamente de lo que vamos a poner en la medida y en la parte de la selección, pues ahora no es un proceso electoral, sino la conformación de un frente.

¿Cuál es el mayor obstáculo para Miguel Ángel Mancera en este proceso para ser el representante del Frente?

Que no vaya a haber apatía en la gente que participe, tenemos que lograr que participe, se interese, el mayor obstáculo podría ser el desinterés.

¿Cualquiera de los competidores del Frente Amplio por México le ganaría a las corcholatas de AMLO?

Si la gente quiere participar, habría una competencia interesante. Es decir, si se conforman dos alianzas y la ciudadanía quiere participar, yo vería una participación, una competencia interesante.

¿Cuentas con el apoyo para las 150 mil firmas y con la simpatía de la gente en las 32 entidades del país?

Por eso me inscribí en esta convocatoria, porque estoy convencido de que podemos conseguir lo que lograrlo y eso es lo que nos alentó a participar, entonces ese es precisamente el motivo por el cual estamos en esta tarea y en este proceso.