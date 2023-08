Frente Amplio por México cancela consulta; le entregarán a Xóchitl Gálvez la constancia el domingo

El Comité Organizador del Frente Amplio por México anunció la cancelación de la consulta ciudadana del domingo 3 de septiembre, debido a que Xóchitl Gálvez quedó como unica aspirante a la candidatura presidencial tras declinar Beatriz Paredes Rangel; en su lugar, el Frente Amplio entregará a la panista su constancia como ganadora el domingo en el Ángel de la Independencia.

Marco Baños, integrante del Comité Organizador, informó en conferencia de prensa la decisión, la cual dijo fue motivada por la declinación de Beatriz Paredes y no por los problemas logísticos que representaba la consulta ciudadana.

"El Comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a realizar el 3 de septiembre, pero quiero decir una cosa con absoluta nitidez: el Comité Organizador enfrentó los problemas logísticos necesarios (....) no fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cabo, son otro tipo de circunstancias que hemos explicado con absoluta transparencia", dijo.

Los materiales que serían utilizados en la consulta como urnas, boletas con los nombres y rostros de Gálvez Ruiz y Paredes Rangel, tinta indeleble y demás formatos fueron exhibidos en la conferencia de prensa y Marco Baños anunció que serán reciclados.

Conferencia de prensa de los integrantes del Comité Organizador del Frente Amplio por México para presentar el material electoral Foto: Romina Solis | El Sol de México

Alejandra Latapí, también integrante del Comité, informó que el domingo se entregará la constancia a Xóchitl Gálvez para convertirla en la conductora del Frente Amplio; Marco Baños precisó que el evento se realizará en el Ángel de la Independencia alrededor de las 11:00 horas, sin embargo, aún deben confirmar la información.

Latapí agregó que habrá celebraciones en las principales plazas públicas del país a partir de las 10:30 horas por el nombramiento del Gálvez Ruiz hizo con la voz entrecortada un llamado a los ciudadanos a salir "con la esperanza por delante, que la unidad se note y vaya creciendo".

En tanto, Marco Baños agregó que el Comité Organizador transparentará los gastos de la consulta que ya no va a realizarse y de las encuestas, pues dijo que el proceso de definición de la oposición no es como el de Morena: "este es un ejercicio acotado a ocho semanas con un cronograma que se cumplió con una enorme pulcritud", dijo.