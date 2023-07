Maru Campos tras reunión con Ken Salazar: Llega primero la ayuda de EU que de la federación

“De la federación, la verdad es que no ha habido ningún apoyo y llega primero el apoyo de Estados Unidos que el del gobierno federal”, comentó la gobernadora María Eugenia Campos Galván, luego de sostener una reunión binacional, donde estuvo presente el embajador de Estado Unidos Ken Salazar y con Richard Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos donde se analizó la problemática migrante y sobre todo terminar con el tráfico de personas a través de esta frontera.

El embajador Ken Salazar comentó que Richard Verma ha tenido una gira de trabajo de dos días y fue decisión de él, venir a visitar Ciudad Juárez y El Paso, Texas para conocer de primera mano lo que está ocurriendo con los migrantes y sobre todo la atención que se les está brindando.

Lee también: Repudian trato inhumano de oficiales de Texas contra migrantes en la frontera

Dentro de su discurso Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos, indicó que se han hecho inversiones en las fronteras, lo cual se ha hecho público por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, se va a poner 10 veces más de inversión, que era de 4 millones de dólares de los programas de atención a migrantes, es decir aumentará a 40 millones de dólares.

Entre las estrategias que se hablaron en la reunión Maru Campos comentó: “Estamos en gestión con el departamento de Estado en especial para los migrantes, también del sector productivo y empresarial aquí en Ciudad Juárez que ha sido muy generoso para multiplicar esfuerzos, y por supuesto la sociedad civil organizada y las iglesias”.

Foto: Edgar García | El Heraldo de Juárez

La gobernadora, el embajador y subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos coincidieron en que al vivirse las caravanas y flujos de migrantes de alguna forma desestabilizó no sólo a los juarenses sino a todo el Estado, sin embargo este tema ya está trabajando con el gobierno federal y el gobierno de los Estados Unidos, por lo que en la reunión se tomaron medidas muy específicas para tratar a los migrantes.

Por parte del embajador, respecto a la cooperación del gobierno mexicano, Salazar destacó que una de las cosas históricas de este tiempo es la buena relación ya que trabajan como socios entre los gobiernos del presidente López Obrador y su homólogo Biden.

“Se ha buscado como solucionar este reto que se nos ha venido a todos de 20 millones de personas que salen de centro y sudamérica y pasan por México, por primera vez estamos trabajando como socios, es un trabajo grande que lo llevamos en cooperación”, comentó Ken Salazar.

"Esta reunión deja una certeza para los juarenses que hay un gobierno del Estado, trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades por la seguridad, por la tranquilidad, para poder vivir, trabajar y crecer en paz para los juarenses, nos estamos poniendo de acuerdo y hemos visto medidas muy específicas para tratar a los migrantes y no dejar de cuidar a los juarenses, que para gobierno del Estado y para mi como gobernadora es lo más importante”, expresó la mandataria del ejecutivo.

De las medidas del gobernador texano Gregg Abbott de reforzar la frontera con más alambre de púas, indicó que no ha tenido comunicación con él desde que cerró los puentes e implementó las revisiones exhaustivas que no arrojaron ninguna ilegalidad por parte del comercio que transitaba de Chihuahua a Texas.

La opinión sobre las medidas aplicadas por el gobernador de Texas, Gregg Abbott de reforzar las fronteras con boyas y con más alambre de púas en Ciudad Juárez.

Sociedad Muertes de mexicanos en la frontera con Texas rompieron récord en 2022

El embajador Ken Salazar y Richard Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos, opinaron que es “ilegal” la medida del gobernador de Texas Gragg Abbott de colocar boyas en el río Bravo para impedir el paso de los migrantes y de reforzar la frontera de Ciudad Juárez con más alambre de púas para impedir la entrada ilegal a los migrantes.

“Está mal, eso lo hayamos ofensivo, por eso el departamento de justicia ya está en las Cortes, porque lo que hizo el gobernador de Texas es ilegal”, destacó Ken Salazar.

Agregó que ellos tienen las esperanzas puestas del lado de la ley, esperan que pronto se dé una resolución, “Tengo optimismo de que vamos a ganar ese caso”, indicó.

Dijo que el pueblo mexicano tiene toda la razón en sentirse ofendido con esta estrategia del gobernador texano.

En el mismo tenor del resguardo de la frontera, la gobernadora Maru Campos, expresó “Más allá de las ideologías políticas, colores y tiempos electorales hay algo que no podemos dejar de lado como gobiernos y eso es el inminente respeto a la dignidad de la persona humana y eso es algo que, creo el gobernador Abbott no ha terminado de tomar en cuenta, que no se trata de tener a los migrante per se, se trata de buscar las mejores estrategias y las mejores soluciones para que también los texanos puedan vivir en paz, yo creo que se tiene que encontrar un punto medio y eso es lo que hicimos hoy en esta mesa y esperamos tener eso de parte del gobierno de Texas.

La gobernadora mencionó que ella no reprueba como tal las medidas de su homólogo texano, “Repruebo el que no tengamos otro tipo de estrategias”.

“En nombre de Richard Verma, dijo que él es un gran apoyo para Juárez, para El Paso y para toda la frontera, tiene una carrera grande, él ha sido el embajador de Estados Unidos en la India, él tiene mucha experiencia sobre todos en Washington D.C.”, expresó el embajador de Estados Unidos.

Señaló que trabajar con Richard Verma, es un honor y cuentan con un brazo fuerte para ayudar a todos los esfuerzos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las boyas se han colocado hasta el momento únicamente en la frontera Eagle Pass, que es frontera con Piedras Negras, Coahuila.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez