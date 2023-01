Seguiré demandando piso parejo a los que están aspirando a la presidencia: Monreal

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a sus compañeros de partido a dejar atrás los estereotipos que, dijo, nos encasillan y que no permiten ver todo lo que somos y todo lo que podemos ser, porque “somos un pueblo con una capacidad extraordinaria para enfrentar retos y crear nuevos caminos, más allá de nuestras diferencias, queremos y podemos tener un México inclusivo, justo y próspero.

Al participar en la reunión Plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro, el senador afirmó que necesitamos reconciliar a México, pero eso significa cerrar las brechas sociales que nos dividen y nos separan, pues señaló que es necesario “reconocer en nuestra diversidad una gran fortaleza y un poderoso recurso para ser mejores, más productivos y creativos, más inclusivos y equitativos”.

Te puede interesar: Diputados de Morena reconocen que pagan promoción de Sheinbaum en los estados

Luego de su participación ante los diputados que lo cuestionaron y le reclamaron, Ricardo Monreal dijo haberse sentido “como pez en el agua”, tras su participación en la pasarela de aspirantes presidenciables de Morena.

Señaló que su participación como presidenciable “es un primer paso dentro del partido, por lo que seguirá demandando el piso parejo a todos lo que están aspirando a la presidencia. Estamos empezando e intentado que todo sea por la vía pacífica y democracia”.

Sobre cómo debiera ser la elección dentro de Morena, Ricardo indicó que preferiría la elección primaria, “siempre me he inclinado y lo he hecho, en lo que no estoy de acuerdo es que el partido la haga, incluso, las encuestas podrían hacerlo entes ajenos al partido, imparciales, profesionales. Que hubiera tres encuestas principales y dos espejos”.

“Tengo confianza que tenga eco nuestra propuesta, en el caso de que se quedara la encuesta única, sería difícil participar. Que el partido la haga, la organice, la cante y la sancione, no me da confianza”.

Requirió meter una variante, que incluso puede ser encuesta, que no la levante el partido o que sean gentes ajenos al partido, entes imparciales, con calidad y prestigio.

Monreal Ávila, convocó a los diputados federales de Morena y a los ciudadanos, a iniciar un diálogo abierto, a fin de identificar las necesidades y propuestas para la reconciliación y construcción de un país próspero, con justicia social.

Advirtió que la solución “no está en ponernos unos contra otros ni en descalificarnos”.

Política Pide INE actuar contra el Plan B electoral

“No somos grupos opuestos. Somos México. Podemos lograr el México que queremos. Podemos lograrlo si trabajamos en conjunto, en nuestra amplia diversidad, para luchar por avanzar”, indicó.

Aseguró que las injusticias que arrastramos, como desigualdad y pobreza, se saneen con las políticas y acciones de un Estado que ayude a las personas en situación en pobreza y al mismo tiempo luche para cambiar a fondo las condiciones económicas y sociales.

Insistió que se trata, de formar un sólo frente para recuperar la vida común de la violencia y el crimen, y restituir los espacios públicos como lugares de tranquilidad y convivencia.

“Pero también de generar los empleos que buscan mexicanas y mexicanos en cada rincón del país; unir nuestras capacidades con oportunidades; y crear las condiciones institucionales y sociales para que los momentos difíciles de la vida no se conviertan en una amenaza”, manifestó.

Ante los diputados federales, el senador confió en que en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones se aprueben el mayor número de asuntos pendientes para abatir el rezago legislativo, especialmente los proyectos que impulsa la Cuarta Transformación.

Manifestó que realizarán mesas de trabajo entre las dos Cámaras, ya que en Diputados cuentan con 190 minutas, mientras que el Senado tiene 420. Entre otras está pendientes legislar sobre el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares.

Existen 19 reformas que deben atender, derivadas de sentencias del Poder Judicial de la Federación, así como alrededor de 100 nombramientos de diversos organismos.

Política El proyecto de la 4T está por encima de todo, señala Sheimbaum en plenaria de Morena

Entre los pendientes están la Ley de Ciberseguridad, la Ley Federal de Aguas, la Ley para la Regulación del Cannabis, así como una reforma para garantizar el acceso a los seguros a las personas con discapacidad; entre otros ordenamientos.

Finalmente, dijo tener esperanza en que Ricardo Mejía medite y recapacite, que en el último tramo recapacite y se ponga de acuerdo con Armando Guadiana y sacar un solo candidato, pues Morena debe encabezar a la izquierda unificada.