Xóchitl Gálvez acusa desvío de recursos de Dos Bocas a campaña

VERACRUZ. La precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó que los recursos utilizados para la campaña de la precandidata de Morena al gobierno de Veracruz Rocio Nahle García son producto de la corrupción de Dos Bocas.

“Seguramente hay mucho dinero para la campaña de enfrente, de la corrupción de Dos Bocas”, dijo la aspirante a la Presidencia de la República.

Puede interesarte: Xóchitl Gálvez supera por 25 mdp el gasto de Claudia Sheinbaum en precampaña

En el marco del 109 aniversario de la Ley Agraria de 1915 celebrado en el puerto de Veracruz, Gálvez argumentó que no tiene nada contra las mujeres porque como mujeres tienen el derecho de estar y llegar, pero recalcó que los resultados que la actual precandidata a esa gubernatura durante su gestión en la Secretaría de Energía son muestra de su ineptitud.

Mencionó que el proyecto de Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares y al final se fue a 20 mil millones de dólares y sólo producirá 243 mil barriles, lo que representa una fuerte inversión para una menor capacidad de producción.

“Yo no tengo nada contra las mujeres, por supuesto que las mujeres tenemos derecho de estar, de llegar pero en el caso de la candidata de Morena vean los resultados que dio con Dos Bocas, el proyecto de Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares y hoy anda en 20 mil millones de dólares, seguramente hay mucho dinero para esa campaña, producto de la corrupción de Dos Bocas", expresó.

La aspirante a la Presidencia de la República visitará el sur de la entidad el 9 de enero / Foto: Cortesía | Partido Acción Nacional en Sonora

Instó a los veracruzanos a apoyar al peroteño José Yunes Zorrilla precandidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz y no a alguien que es inepto, señaló.

"Ustedes veracruzanos saben si se quieren arriesgar a alguien con bastante ineptitud, porque vaya que hay que ser inepto o ratero para que se te vaya a tres veces el valor de la refinería o las dos cosas", comentó.

Acusó al actual gobierno federal de abusar de la gente con los programas sociales, pues por un lado les dan dinero efectivo, pero por otro les quitan apoyos al campo o las medicinas gratuitas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Este gobierno amenaza a los más pobres, los amenaza de una manera muy injusta, porque dentro de su pobreza ellos saben que los programas sociales son la única posibilidad de sobrevivir, pero qué bien de los programas sociales, pero qué mal que se tengan que gastar ese dinero en comprar medicinas, porque no hay medicinas; qué mal que muchos de ellos no puedan sembrar porque no hay apoyos para el campo, quitaron la Financiera Rural, quitaron 19 programas, entre ellos uno que permitía comprar tractores como el que está a la entrada”, dijo.

La precandidata cuestionó por qué hoy los productores del campo carecen de recursos para comprar maquinaria o los insumos para erradicar las plagas de sus cultivos.