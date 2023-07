Alfonso Durazo pide al INE respetar libertad de expresión de AMLO

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) respetar el derecho a la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre las elecciones del 2024.

Durante la reunión que sostuvieron este martes siete gobernadores emanados de las filas de Morena y consejeros del INE, Alfonso Durazo puso sobre la mesa las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del árbitro electoral al presidente para que se abstenga de hacer pronunciamientos de índole electoral y dijo que la conferencia mañanera debe "contextualizarse en el ámbito de la libertad de expresión".

"Debe respetarse el derecho del presidente a compartir sus interpretación sobre los acontecimientos sobre la realidad nacional, me parece que en nada ayuda a la consolidación de la democracia, a la participación ciudadana que se le impongan restricciones al presidente de la República en un espacio que es común a todos los jefes de estado en el mundo”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El también presidente del Consejo Nacional de Morena indicó que los procesos que emprendieron, tanto el bloque oficialista como el Frente Amplio por México, para elegir a sus candidatos a presidencia no deben someterse a restricciones y deben dejarse fluir por parte de la autoridad electoral.

"Lo que planteo es que no puede someterse a una discusión diaria (la conferencia mañanera), ni los procesos políticos que estamos viviendo ni los procesos internos de los partidos políticos, deben dejarlos fluir y que en todo caso si hay (faltas), si se cometen violaciones a alguna disposición hay que que captar ese (falta) pero hay que dejarlos fluir, tanto el proceso interno de Morena como el de nuestro adversarios políticos, creo que eso ayudará mucho a estimular la participación de la gente y a consolidar nuestra democracia que es finalmente un objetivo compartido", indicó.

En cuanto a la fiscalización de ambos procesos que llevará a cabo el INE, el gobernador de Sonora dijo que está a favor de que no se permita la contratación de espectaculares, que atribuyó a simpatizantes de las corcholatas, o cualquier otro tipo de publicidad y que no se utilicen recursos públicos para los procesos de los partidos; no obstante, se pronunció en contra de que se limiten las asambleas de los presidenciables a lugares cerrados.