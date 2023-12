Necesitamos de todos para combatir al narcotráfico: AMLO ante violencia en Texcaltitlán

En su visita a Pugarabato, la región más insegura y violenta de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a disminuir el consumo de drogas y el tráfico de enervantes, y resaltó que se necesita del apoyo de todos los mexicanos para combatir al narcotráfico.

"Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico. Lo de ayer, lamentablemente, se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ya sería muy difícil. Lo que está pasando en Estados Unidos es una pandemia", dijo el mandatario federal.

El mandatario visitó el municipio de Pungarabato, especialmente la cabecera Ciudad Altamirano y ahí expresó que para evitar las consecuencias. "Hay que cuidar mucho que no haya consumo de drogas porque tenemos que combatir el narcotráfico”.

Sociedad Murió El Payaso, líder de la Familia Michoacana en Texcaltitlán

El pasado jueves pobladores de la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México, se enfrentaron a presuntos integrantes del grupo delictivo Familia Michoacana quienes intentaban extorsionarlos.

El enfrentamiento sucedió a un costado de la primaria de la comunidad. De acuerdo con testimonios de los pobladores, presuntos miembros del grupo delictivo, encabezado por un hombre apodado El Payaso, arribaron a este pueblo para informar el cobro de renta por sus tierras de cultivo y el despojo de terrenos. La extorsión provocó que los pobladores se reunieran para acorralar a los integrantes del grupo delictivo, algunos de ellos vestidos con ropa táctica, quienes viajaban en varios vehículos.

Tras el conflicto armado ocurrido en Texcaltitlán entre pobladores y un grupo delictivo, se confirmó la muerte de "El Payaso", líder del grupo del delictivo Familia Michoacana en dicha plaza. Además se confirmaron las muertes de 14 personas y otras siete lesionadas.

Por su parte, el mandatario federal agregó que otros delitos que lastiman al pueblo son el llamado cobro de piso que es algo que el gobierno trata de combatir y para lo que necesita el apoyo de todos.

El presidente López Obrador resaltó que como parte de la estrategia de combate a este tipo de delitos, su gobierno ha destinado más de 110 millones de pesos en programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se busca evitar que ante la falta de empleo nuestros jóvenes se enganchen con los grupos de la delincuencia.

