Contaminación del aire puede agravar Covid-19: INSP

La contaminación del aire afecta las vías respiratorias y genera síntomas cardiacos en las personas que se exponen de manera crónica y aguda, pero cómo esto abona a que una persona que enferma de Covid-19 experimente síntomas graves o letales, es algo que apenas está estudiando el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

El doctor Horacio Riojas, del INSP explicó en una videoconferencia que actualmente existen cinco investigaciones al respecto en Estados Unidos y China, sin embargo en México apenas se está haciendo el análisis sobre la interacción que pudiera existir entre contaminación del aire y los efectos de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“En otros países se han empezado a hacer estudios para ver si las tasas de letalidad y mortalidad son más altas en ciudades que están más contaminadas (…) Lo que queremos hacer es retomar la base de datos de casos nominales de la Secretaría de Salud y estamos empezando el estudio para ver la asociación con la contaminación del aire”, apuntó.

El 5 de abril la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) publicó el documento Coronavirus SARS-CoV-2, contaminación atmosférica y riesgos a la salud en el que advierte que “los contaminantes atmosféricos son un factor que impacta en la salud humana incrementando el riesgo de aparición y complicación de varios padecimientos”.

“Aun sin la pandemia, vivir en sitios con contaminación del aire se ha vinculado con tasas más altas de enfermedades pulmonares como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exposición a partículas finas, ozono y otros componentes del aire contaminado provocan inflamación en las vías respiratorias y pulmones”.

De acuerdo con el Índice de Aire y Salud, a través del cual las autoridades ambientales brindan recomendaciones a la población bajo determinadas condiciones atmosféricas, indican que los padecimientos respiratorios asociados a la contaminación del aire son malestar en vías respiratorias o pulmones como tos, picazón de garganta, secreción en nariz, sensación de falta de aire, flemas y ronquidos en el pecho.

En tanto sobre los síntomas cardiacos se enlista malestar en corazón y vasos sanguíneos que se manifiestan como dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, fatiga extrema, dolor, entumecimiento, debilidad y sensación de frío en las piernas o brazos.

Cómo se relaciona esto con la enfermedad por coronavirus y el impacto en la salud de las personas es “justamente es una de las preguntas de la investigación que queremos contestar y estamos sometiendo para ello un proyecto de investigación para ver si tanto la exposición crónica como aguda está relacionado con una mayor incidencia de Covid y sobre todo con una mayor incidencia de la gravedad, hay señales de que puede ser así, pero la pregunta no está totalmente contestada”, afirma el doctor Horacio Riojas.

En este contexto el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo llamó a la población a estar atenta al Índice de Aire y Salud, que establece recomendaciones a población vulnerable y en general bajo ciertos niveles de contaminación. Éste puede ser consultado en la aplicación para teléfonos móviles de Aire, del gobierno de la Ciudad de México.

Sobre todo, insistió, porque la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México no ha bajado, pese a la disminución en la circulación vehicular, esto debido a varias razones, una de ellas el aumente de la temperatura, que detona y mantienen el ozono en la atmósfera, el principal contaminante en época seca y de calor.

No obstante, para esta temporada seca que va de marzo a mayo se esperaban siete contingencias ambientales, de las cuales no ha ocurrido ninguna, lo cual no quiere decir que haya mejorado la calidad del aire, y es debido a que la contaminación sigue, que la ciudadanía debe revisar el Índice de Aire y Salud para conocer en qué momento es propicio realizar actividades en vía pública y en qué momento es perjudicial para la salud.

Este Índice puede ser consultado además en las cuentas de Twitter de @Aire_CDMX, @AmbienteEdomex y en las páginas de internet aire.cdmx.gob.mx, rama.edomex.gob.mx, aireysalud.semarnath.gob.mx, cge-tlaxcala.gob.mx, smadsot.puebla.gob.mx y cemcaq.mx. Asimismo en la página del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire sinaica.inecc.gob.mx.